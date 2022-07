Tres muertos y varios heridos en un ataque en un centro comercial de Copenhague

El ataque cometido en un centro comercial de Copenhague este domingo causó tres muertos y varios heridos, tres de ellos en estado crítico, según informó la policía de la capital danesa. Los muertos son un hombre de unos 40 años y dos jóvenes, declaró el inspector jefe de la policía de Copenahgue, Søren Thomassen, quien confirmó la detención de una persona en relación con el tiroteo que será interrogado este lunes.

Thomassen dijo que la investigación de lo ocurrido todavía no ha permitido precisar si el detenido actuó solo o si tuvo la colaboración de otras personas. Además, admitió que era "conocido" por la policía, aunque no especificó más detalles. El autor de los disparos tenía un rifle y munición cuando fue detenido, informó el funcionario policial, quien no reveló el motivo por el cual el detenido disparó contra la gente en el centro comercial, atestado cuando ocurrió el suceso.

Thomassen dijo que aunque en redes sociales se especula sobre los motivos del ataque, la policía no puede confirmar todavía cuál era la intención del atacante. Anteriormente la policía informó de que no podía excluir que se tratara de un acto terrorista. Antes de la comparecencia del inspector de policía, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que "Dinamarca fue golpeada por un cruel ataque el domingo por la noche. Varios fueron asesinados. Aún más heridos".

"Todavía no sabemos el móvil detrás de esto, pero les puedo asegurar que las autoridades están haciendo todo lo posible para llegar al fondo de este caso para que la persona o personas responsables puedan ser procesadas", dijo por su parte el ministro Tesfayer a la agencia danesa Ritzau.

Poco después de conocerse los hechos, la policía informó de que la persona detenida en relación con el tiroteo es un ciudadano de "etnia danesa" de 22 años. Hacia las 17.30 horas del domingo, la policía recibió informaciones sobre un tiroteo en el distrito de Amager, ubicado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto, tras lo cual enviaron refuerzos a la zona.

A unos 650 metros del centro comercial Fields se encuentra además el pabellón Royal Arena, donde estaba previsto que el cantante británico Harry Styles celebrara un concierto, posteriormente, fue suspendido.