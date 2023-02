Tres detenidos por el naufragio de inmigrantes en Italia: Se han recuperado 62 cuerpos y sigue la búsqueda

La búsqueda de los migrantes desaparecidos tras el naufragio de este domingo frente a las costas de Crotone, en la región de Calabria (sur de Italia) continúa. Se han sumado nuevos medios a las operaciones llevadas a cabo durante toda la noche, mientras que por el momento se han recuperado 62 cadáveres y se han rescatado a 81 personas.



Las operaciones de búsqueda están a cargo de la Capitanía de Puerto y de la Guardia de Finanza y desde primeras horas de la mañana también se están empleando buzos y helicópteros pues se temen muchas más víctimas ya que los supervivientes explicaron que en la embarcación que partió hace cuatro días de las costas turcas iban a bordo unos 200 migrantes procedentes de Irak, Irán, Afganistán y Siria.

Aunque aún hay baile de cifras porque no se sabe bien cuántos inmigrantes iban en la barcaza que se partió en dos por el mal estado de la mar ya que pudo chocar contra un arrecife. Los restos que llevaban han aparecido esparcidos por la playa calabresa. Un muñeco de peluche empapado pertenecía a alguno de los 14 menores que han muerto, entre ellos varios niños y un recién nacido y 33 mujeres, según el Ministerio del Interior de Italia



Esta mañana se han recuperado otros tres cadáveres, el de un hombre en la playa junto a la que se produjo el naufragio, mientras que otro fue localizado en el mar, a unos 400 metros de la orilla, por una patrullera de la Guardia Costera y el tercero fue hallado en Le Castella, a 3,5 millas náuticas del lugar del accidente, detallan los medios locales



De los supervivientes, 19 han tenido que ser ingresados en el hospital, mientras que el resto han sido trasladados al centro de acogida de la cercana localidad de Isola di Capo Rizutto.



Tres detenidos y un cuarto investigado



Al menos tres personas, incluido un ciudadano turco que viajaba en la embarcación, ha sido detenidas como presuntos miembros del grupo de traficantes de personas que organizó el viaje de la embarcación desde Turquía, a pesar de las adversas condiciones meteorológicas, según los medios locales.



Según la información que ha obtenido Médicos sin Fronteras de los migrantes a quienes da asistencia psicológica, la embarcación partió de ese país hace 4 días con 177 personas a bordo.



Mientras que se buscan a los desaparecidos ha vuelto a estallar la polémica política tras la tragedia debido a que en esos momentos en el Mediterráneo Central no había barcos de rescate de ONG debido a las nuevas reglas impuestas por el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.



Por ejemplo, Médicos sin Fronteras denunció que su barco, el Geo Barents, está bloqueado en el puerto de Áncona (centro) por haber violado el controvertido decreto sobre los barcos de las ONG introducido por el Gobierno.



Sin embargo la respuesta del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, fue que "en estas condiciones meteorológicas los migrantes no deberían partir".



Por su parte el presidente de la República, Sergio Mattarella, llamó a "un fuerte compromiso de la comunidad internacional para remover las causas de fondo de los flujos de migrantes; guerras, persecuciones, terrorismo, pobreza, territorios inhóspitos por el cambio climático".



E invitó a la Unión Europea a prestar una mayor ayuda a Italia en la gestión de los flujos migratorios.



"Es igualmente fundamental que la Unión Europea asuma finalmente la responsabilidad concreta de gobernar el fenómeno migratorio para alejarlo de los traficantes de seres humanos, comprometiéndose directamente en políticas migratorias, en el apoyo a la cooperación para el desarrollo de los países de los que los jóvenes se ven obligados a salir por falta de perspectivas", afirmó.