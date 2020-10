Toque de queda y controles de aforo, los países europeos endurecen las medidas contra la covid-19

El aumento de casos por la covid-19 está volviendo a las portadas de los principales países de Europa. La temida segunda ola de la que se hablaba antes del verano parece haber llegado al viejo continente, donde en las últimas jornadas se ha producido un notable aumento de casos que ha provocado que los respectivos gobiernos de cada país de Europa tomen medidas más estrictas para intentar controlar la situación lo antes posible.

El número de casos en España y el 'enfrentamiento' entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España han casi monopolizado la actualidad de la pandemia en nuestro país durante los últimos días. Estas medidas han provocado cierta tensión en la clase política de nuestro país, así lo hemos podido ver en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Pero en el resto de países de Europa se están tomando también medidas relativamente estrictas para frenar la pandemia. A continuación repasamos los detalles más importantes de las medidas que han tomado los principales países de Europeos.

Portugal

Portugal ha decidido aumentar el nivel de alerta en todo su territorio. El conocido como "estado de calamidad" busca reducir a un máximo de cinco personas las reuniones en las calles, en restaurantes y en espacios comerciales. Portugal ha encadenado en los últimos seis días más de 1.000 casos diarios, una cifra que ha provocado que el Gobierno portugués tome medidas contundentes.

El Gobierno también ha decidido presentar una propuesta de ley para solicitar, con tramitación de urgencia, que sea impuesta la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública. También se ha limitado a 50 personas eventos familiares como bodas, bautizos y comuniones. Además, también se elevarán hasta los 10.000 euros las multas para los establecimientos que no cumplan con las normas de aforo, para evitar al máximo el contacto social.

Francia

Francia impondrá un toque de queda desde las 21:00 hasta las 6:00 de la mañana a partir del sábado en las regiones más afectadas por la pandemia. El principal objetivo de esta medida es "poner fin a todo lo que ha causado la propagación del virus en estas regiones". Según Macron, el toque de queda es una medida "proporcionada" que afectará de lleno a restaurantes, bares y teatros, obligados a cerrar a partir de las 21:00 horas.

Consciente de los efectos que tendrá esta medida, Macron ha anunciado la "reactivación del sistema de paro parcial para los sectores más afectados". Esta es la principal medida de una batería iniciativa contra la covid-19 que se enmarcan dentro de una estrategia conocida como "analizar, alertar y proteger".

Bélgica

En Bélgica se pusieron en marcha hace una semana varias medidas para evitar la propagación de la pandemia. Las reuniones en cafeterías y restaurantes se ha reducido a cuatro personas y se ha adelantado el cierre de los negocios a las 11 de la noche. También se ha reducido a tres el número máximo de contactos con los que una persona podía reunirse fuera del ámbito familiar.

Sin embargo, esas decisiones no bastaron para frenar la curva de contagios y la región de Bruselas ha decidido extremar las precauciones: cierra bares, cafeterías y salas de ocio nocturno durante un plazo mínimo de un mes. Pero las medidas en Bruselas siguen endureciéndose: las mismas restricciones se aplican también a otras instalaciones como gimnasios y clubes deportivos, tanto profesionales como aficionados.

Alemania

Angela Merkel ha anunciado este miércoles nuevas restricciones para intentar controlar la aguda escalada de casos de coronavirus que está viviendo el país. Entre dichas medidas se contemplan acciones como ampliar el uso obligatorio de la mascarilla o restringir los horarios de los locales de restauración. Entre las medidas más destacadas figuran la reducción del número de personas en reuniones sociales y horarios de cierre para bares y restaurantes, según el proyecto de acuerdo negociado el miércoles por la cancillera y los dirigentes de las 16 regiones alemanas.

Italia

El país mediterráneo, uno de los países más castigados en la primera ola de la pandemia, ya se encuentra dentro de la segunda y por eso el Gobierno se reunió el pasado lunes para tomar medidas más restrictivas de cara al control de contagios. El nuevo decreto se prevé que no se podrán reunir más de seis personas en las casas que no pertenezcan al núcleo familiar y que los bares y restaurantes deberán cerrar a las 00:00, aunque no se podrá servir a clientes que estén de pie a partir de las 21:00, para evitar que estos se agolpen en las puertas del establecimiento.

Reino Unido

Boris Johnson anunció a comienzos de esta semana una serie de medidas para frenar el efecto de la pandemia. En este sentido habrá tres niveles (medio, alto y muy alto). La mayoría de Inglaterra se encuentra en el nivel medio, que exige reducir las reuniones a seis personas y el cierre de los bares a las 22.00.

El nivel alto está contemplado para zonas en las que ya hay confinamientos locales. En este nivel, las reuniones al aire libre estarían sujetas a un máximo de seis personas y no se permite que personas sin interacción continua puedan reunirse.

Por último el nivel 3, aplicado solo a la ciudad de Liverpool, significa la prohibición entre hogares diferentes excepto en espacios públicos. Los bares y pubs tendrán que estar cerrados siempre y cuando no puedan desarrollar la actividad de restauración.