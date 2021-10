Un tiroteo en un bar de Minnesota deja al menos un muerto y 14 heridos

Una mujer de 20 años ha muerto y 14 personas más han resultado heridas por un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de la ciudad de St. Paul, la capital del estado norteamericano de Minesota.

Las causas del tiroteo todavía se desconocen pero se sabe que varias personas fueron las responsables de realizar los disparos. Ninguna de ellas ha sido apresada. "En un instante, los clientes del local se vieron atrapados en una situación infernal", ha lamentado el jefe de Policía de St. Paul, Todd Axtell, en un comunicado recogido por NBC News.

"Tenemos los mejores investigadores del país y no nos detendremos hasta que encontremos a la gente responsable de esta locura", ha avisado. Ninguno de los heridos corre peligro de muerte, añade la nota policial.

HOMICIDE UPDATE:



Here's the latest information about the shootout in a West Seventh Street bar that killed a woman and left 14 others injured.



Anyone with information is asked to call 651-266-5650. https://t.co/bzEaceGFv6pic.twitter.com/ZIqyPmW3xI