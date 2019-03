Theresa May anuncia que dimitirá si el Parlamento británico respalda su acuerdo para el brexit

La primera ministra británica, Theresa May, habría comunicado a sus compañeros del partido conservador que dimitirá si el Parlamento británico respalda su acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea y, de esa forma, da un paso al lado en las negociaciones con Bruselas para el brexit.

Así lo ha confirmado el diputado de los 'tories' James Carltridge tras una reunión del partido en una sala del Parlamento que, además, ha asegurado que May "no permanecerá en su puesto para la siguiente fase de la negociación".

Un acuerdo que el gobierno británico planea presentar este miércoles en la Cámara de los Comunes, a pesar de no ser vinculante y que el propio presidente del Parlamento, John Bercow, había anunciado que no aceptaría si no presentaba cambios con respecto a la anterior propuesta de salida del Reino Unido.