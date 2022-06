Un terremoto de 6,1 sacude Afganistán y Pakistán y deja al menos 250 muertos y cientos de heridos

Un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter ha sacudido Pakistán y Afganistán, a unos 44 kilómetros de la ciudad de Khost, en el sureste de Afganistán, a una profundidad de 51 kilómetros.

"Al menos 255 personas murieron y otras 500 resultaron heridas en un terremoto en los distritos de Barmala, Ziruk, Naka y Gayan de la provincia de Paktika", informó en Twitter el director de la agencia estatal afgana, Abdul Wahid Rayan.

#UPDATE#BREAKING:At least 255 people have been killed and 500 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka and Gayan districts of #Paktika province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency hel pic.twitter.com/qNGQF2Uko7