Tajani reclama "certezas" para los ciudadanos tras el voto del Brexit

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha considerado una "mala noticia" la derrota del acuerdo del "Brexit" en el Parlamento británico y ha reclamado "certezas" para los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido y los británicos viviendo en la Unión Europea.

"El voto del 'brexit' es una mala noticia. Nuestros primeros pensamientos están con los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido y con los británicos viviendo en el resto de la UE. Necesitan certezas respecto a su futuro. Siempre estaremos de su lado", ha escrito el político italiano en su cuenta de Twitter.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side.