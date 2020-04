En Suecia, con menos restricciones cuentan con más fallecimientos que sus vecinos nórdicos

El modelo de Suecia para combatir el nuevo coronavirus -con mínimas restricciones- no está dando buenos resultados en comparación con otros países nórdicos con costumbres y clima similares. A día de hoy Suecia -con 10 millones de habitantes- ha registrado 2.355 fallecimientos por COVID-19, mientras que Dinamarca, Noruega y Finlandia -con un total de 15 millones de residentes- suman menos de la mitad de defunciones, por debajo de las 900. En las estadísticas por cada 100.000 habitantes, Suecia tiene 22 muertes, Dinamarca siete y Noruega y Finlandia cuatro.

El periodista sueco Robin Olin ha explicado a COPE que en su país tienen abiertos los restaurantes, bares y tiendas, al igual que las escuelas de educación primaria y las guarderías. No hay restricciones para salir, aunque sí múltiples recomendaciones. El gobierno aconseja que todo el que pueda trabaje desde casa, y están cerrados los centros de secundaria y las universidades. Cuenta Olin que también se pide que “si vas a un bar no te quedes de pie tomando algo, que no vayas a ver a tus familiares si son mayores, y en las tiendas la gente debe mantener la distancia, han marcado en el suelo donde tienen que esperar su turno”. Además, se han prohibido reuniones de más de 50 personas.

A diferencia de Suecia, en Finlandia las autoridades declararon el estado de emergencia, cerraron todos los centros de enseñanza, bares, restaurantes y comercios. También prohibieron las reuniones de más de 50 personas. En una línea similar, Dinamarca y Noruega clausuraron comercios, escuelas y lugares de ocio. Ahora estas tres naciones -a distinto ritmo- han empezado a relajar algunas restricciones, por ejemplo, con la vuelta al colegio de los niños, en clases con menos alumnos.

El gobierno sueco asegura -según Robin Olin- que “la famosa curva se ha estabilizado, pero cada día llegan cifras de muertos, sigue muriendo gente, se sigue transmitiendo el virus, aunque la curva se ha estabilizado”. Alrededor de 2.000 investigadores suecos solicitaron hace varias semanas que se limitara el contacto entre personas para evitar la propagación del virus.

Son 3.126.000 los casos de COVID-19 detectados en el mundo, y más de 217.000 los fallecidos por esta enfermedad. Estados Unidos -el país más afectado por la pandemia- ha superado ya el millón de contagios.