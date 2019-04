Snowden califica de “día oscuro para la libertad de prensa” la detención de Assange

El ex analista de seguridad Edward Snowden ha condenado este jueves la retirada del asilo político y posterior detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, sentenciando que hoy "es un día oscuro para la libertad de prensa".

"Las imágenes del embajador de Ecuador invitando a la policía secreta de Reino Unido en la Embajada para sacar por la fuerza a un editor premiado --les guste o no-- van a acabar en los libros de Historia. Puede que los críticos de Assange estén dando palmas pero es un momento oscuro para la libertad de prensa", ha escrito en Twitter.

Además, Snowden ha subrayado la "debilidad" de la acusación contra Assange que el Departamento de Justicia ha hecho público este mismo jueves, que es conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno federal, por lo cual podría ser condenado a hasta cinco años. "Es el mismo cargo que el Departamento de Justicia de (Barack) Obama se negó a imputarle diciendo que ponía en peligro el periodismo", ha dicho Snowden, que también filtró información confidencial.

