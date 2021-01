Directo EEUU | Joe Biden: "Seré el presidente de todos"

El demócrata Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad. Sigue en directo la ceremonia de investidura.

18:29. La ciudad de Washington asiste a una investidura anómala e inédita marcada por la pandemia de coronavirus y el asalto al Capitolio hace dos semanas por los seguidores del ya expresidente, Donald Trump.

18:23. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se suma a las felicitaciones para el nuevo presidente de EEUU y la vicepresidenta estadounidense. "El liderazgo de Estados Unidos es vital en cuestiones que nos afectan a todos, desde el cambio climático a la covid".

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden.