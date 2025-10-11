Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza
Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado fuentes del Ejecutivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado fuentes del Ejecutivo.
Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
