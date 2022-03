Rusia responde a las sanciones con una contraofensiva económica: ¿cómo nos afectará en España?

La invasión rusa de Ucrania ha traído consigo una batería de sanciones sin precedentes. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón o Suiza... la lista de países que han impuesto sanciones contra Rusia sigue intensificándose a medida que avanza la ofensiva contra Kiev y las principales ciudades de Ucrania. Una serie de castigos que, sin lugar a dudas, ya han comenzado a afectar gravemente a la economía rusa.

Ayer, por ejemplo, la cotización del rublo se desplomó un 27% frente al euro y el dólar, la mayor crisis de toda su historia y prácticamente al borde de la banca rota. Las sanciones, no obstante, no parecen haber ayudado a que Putin eche el freno de su ofensiva, sino más bien todo lo contrario: ha aumentado la presión de las tropas rusas. Este mismo martes, de hecho, Moscú ha asegurado que habrá bombardeos en la capital ucraniana y ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen sus hogares.

No solo estamos hablando de una ofensiva militar, sino además de una contraofensiva del Kremlin para paliar las sanciones aplicadas contra Rusia, que también han comenzado a notarse en otras economías. "La prohibición de Putin de hacer pagos en moneda extranjera a empresas y ciudadanos rusos envía al borde del impago a la mayor parte de la deuda externa de Rusia, 478.000 millones de dólares. Los más afectados: China y la Unión Europea", ha escrito el doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, Daniel Lacalle en sus redes sociales.

La prohibición de Putin de hacer pagos en moneda extranjera a empresas y ciudadanos rusos envía al borde del impago a la mayor parte de la deuda externa de Rusia, $478.000 millones. Los más afectados: China y la UE. — Daniel Lacalle (@dlacalle) February 28, 2022





En declaraciones a COPE, Lacalle ha explicado que las medidas que ha decidido tomar Rusia como respuesta a las sanciones recibidas por la Unión Europea y Estados Unidos "son fundamentalmente toda una batería de control de capitales". Esto significa que "los ciudadanos rusos no pueden hacer pagos en moneda extranjera y los exportadores no pueden quedarse con su moneda extrajera", sino que deberán entregarla en el Banco Central a cambio de rublos. Además ha detallado que "no se puede llevar a cabo el repago de préstamos".

Estas medidas, que él ha tildado de "gravísimas" tienen como único objetivo "controlar la sangría que está sufriendo el rublo y controlar la sangría de capitales", así como "la salida de dinero de Rusia". El economista ha remarcado que, si bien es cierto que tanto China como la Unión Europea tienen "una exposición pequeña a Rusia", las medidas tomadas desde Moscú tienen un impacto "relevante". Lacalle ha subrayado que "los principales expuestos a préstamos con Rusia son China y la Unión Europea, los bancos europeos tienen alrededor de 80.000 millones de préstamos y activos ligados a Rusia, eso es relativamente pequeño con respecto al total de los activos pero desde luego sí tiene un impacto".

En cualquier caso, y de forma incuestionable, el impacto caerá en primer lugar sobre China y terminará por salpicar, seguidamente, a la Unión Europea. "No podemos ignorar que esos efectos de segunda derivada son importantes y además son dos economías que, en cualquier caso, tiene un nivel de inversión y un nivel de comercio con Rusia que son relativamente importantes", ha agregado.

¿Cómo afectarán las medidas de Moscú a España?

Audio



Daniel Lacalle ha señalado que la contraofensiva rusa frente a las sanciones también hará daño a la economía española, especialmente en la subida de los precios. "Rusia es un importantísimo jugador a nivel mundial en exportaciones de paladio, aluminio, petróleo, gas natural y trigo", ha apuntado el experto y ha remarcado que todo esto nos comenzará a afectar "desde el mismo momento en el que el precio de las materias primas y los precios de los bienes que consumimos cada día", como los alimentos y la energía, se disparen.

Además, ha señalado el riesgo de ruptura de la cadena del suministro y ha hecho referencia a las alerta del sector agroalimentario, que han hablado del riesgo que supone "para la recepción y para el suministro de cereales y aceites, por ejemplo". En último lugar, Lacalle ha explicado que parte de este problema está "en el hecho de que se hayan parado los puertos y los movimientos de transporte desde Ucrania".