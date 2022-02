Rusia confía en el apoyo de China y del este de Europa para elevar la tensión con Ucrania

Pekín acogerá a partir del próximo 4 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Esta competición ha levantado una gran polémica debido a que países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido anunciaron un boicot diplomático para protestar contra los abusos de los derechos humanos que comete la potencia asiática. Uno de los países que ha mostrado un mayor apoyo aChina ha sido Rusia y será el propio líder del país, Vladímir Putin, quien acuda a la ceremonia de inauguración.

Este interés ruso por defender los intereses de China no es casualidad. Moscú está buscando apoyos para su propio conflicto en Ucrania y ve en China su mejor aliado. El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con los líderes invitados al evento, por lo que Putin podrá conversar con la potencia asiática sobre el conflicto en Ucrania.





Ambos países mantienen un conflicto con Estados Unidos y China podría hacer que las sanciones con las que amenaza Occidente no afecten en gran medida a Moscú, aumentando las relaciones comerciales entre ellos y desarrollando una autosuficiencia al margen de Estados Unidos y la Unión Europea. Además de intereses económicos, a Xi Jinping también le interesa seguir de cerca el conflicto en Ucrania debido a que China vive una situación similar con Taiwán. Al país asiático le interesa que Rusia invada Ucrania y ver las consecuencias de Occidente para evaluar si merece la pena la ocupación de Taiwán.

Rusia y China parecen interesados en cambiar el orden mundial que se adapte mejor a sus intereses y que reduzca la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que provocaría un grave retroceso para la sociedad de muchos países en materia de derechos humanos y libertades. Xi Jinping no ha confirmado su apoyo al régimen de Vladímir Putin en el conflicto, China apoyó a Rusia el pasado lunes para tratar de impedir que se celebrase la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para examinar las tensiones en la frontera de Ucrania.

Este encuentro lo convocó Estados Unidos y el embajador ruso en esta institución, Vasili Nebenzia, pidió una votación para cancelar la reunión y aseguró que esta reunión era un "montaje publicitario" y propaganda. China, por medio de su embajador en la ONU, Zhang Jun, apoyó la postura rusa y afirmó que lo que se necesita "es diplomacia silenciosa", realizar avances y evitar "confrontaciones públicas". Además, China ha mostrado su apoyo a Rusia en sus exigencia de seguridad para las regiones de influencia de Moscú en Europa del Este y no entiende en qué se basan "los temores" sobre la supuesta ocupación de Ucrania por parte de Putin.

Rusia busca apoyos más allá de China

Pero Rusia no solo busca el apoyo de China en el conflicto de la frontera de Ucrania y está tratando de encontrar defensores de su causa en Europa. El principal apoyo de Putin en el continente es Bielorrusia. El régimen autoritario de Alexander Lukashenko es el socio habitual de Rusia y en el conflicto migratorio de Polonia, Moscú defendió los intereses bielorrusos. En la crisis de la frontera de Ucrania, el líder de biolorruso ha asegurado que si los países occidentales "vuelven a desatar una guerra en Donbás o en otro lugar de la frontera con Rusia, Bielorrusia no se quedará al margen, y está claro de qué lado estará". El presidente del país ha justificado este apoyo en el marco de acuerdos bilaterales con el gobierno ruso. Putin ya ha desplegado tropas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania para realizar maniobras conjuntas y aumentar la tensión en Kiev.





El otro gran apoyo de Rusia en Europa es Hungría, más aún este país debido a que forma parte de la Unión Europea. Ya en 2014, con la anexión de Crimea, el primer ministro húngaro viajó a Moscú para apoyar la ocupación de esta región ucraniana. Esta situación se ha repetido en la actualidad. Viktor Orban ha visitado la capital rusa, siendo el primer líder europeo que viaja desde que aumentó la tensión en la frontera de Ucrania.

Este movimiento y posible apoyo de Hungría a Rusia busca un beneficio mutuo. Por un lado, Rusia recibiría el apoyo de un miembro de la Unión Europea en plenas amenazas de sanciones si invade Ucrania. Por otro lado, Viktor Orban ganaría un fuerte aliado con Rusia para paliar las sanciones que ha impuesto y pretende imponer la Unión Europea sobre Hungría si continúa incumpliendo las demandas de Bruselas. Además, el primer ministro húngaro tiene una oportunidad de cara a las próximas elecciones del país, ya que la oposición pretende unirse para evitar la reelección. De esta manera, Viktor Orban pretende contar con un crecimiento nacional demostrable para ser reelegido. Estos logros comprenden un desarrollo comercial para mejorar la economía del país y, en plena crisis energética, la garantía de suministro energético a buen precio.





Estos son los principales socios de Rusia en el conflicto de la frontera de Ucrania. Sin embargo, algunos países europeos también se han desmarcado de la postura de Occidente y Rusia ha encontrado algunos apoyos en países del este. Rumen Radev, presidente de Bulgaria, se refirió a Crimea como un territorio "actualmente ruso" y tiene el apoyo del partido socialista PSB, que tiene una ideología prorrusa. Por otro lado, Serbia es un aliado ruso y en 2014 con la ocupación de Crimea el país envió tropas para apoyar la invasión rusa. En el conflicto actual, medios balcánicos aseguran que hay tropas de voluntarios preparándose para defender la causa rusa ante Ucrania.

Otro país que discrepa en la tendencia de esta tendencia es Croacia, aunque su presidente, Zoran Milanovic, aseguró que el país se iba a mantener neutral en la crisis. Además, explicó que "Ucrania no tiene lugar en la OTAN", apoyando la exigencia de Rusia de que Ucrania no puede incorporarse a esta Alianza Atlántica. Milanovic aseguró que "Croacia no participará" en caso de que estalle el conflicto y "retirará hasta el último soldado". Esta postura neutral parece que es la que seguirá Turquía, que está ante un dilema para el país. Las relaciones con Rusia son buenas y fueron aliados en el conflicto de Siria, pero Turquía pertenece a la OTAN, por lo que su posición es complicada y no parece que vaya a intervenir en gran medida en esta crisis.

La tensión en la frontera de Ucrania continúa creciendo. Occidente trata de buscar una solución diplomática a la crisis, mientras que Rusia continúa con las amenazas y busca apoyos en el conflicto para conseguir sus objetivos.