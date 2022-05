Roma crea una zona roja de seguridad para frenar la invasión de jabalís

El gobierno italiano ha dado luz verde a la puesta en marcha de las medidas necesarias, incluida la matanza selectiva de jabalíes, en los alrededores de Roma tras la detección de un caso de peste porcina africana en uno de los jabalís que pululan por los alrededores de la ciudad. Cada vez en mayor número se introducen dentro de Roma en búsqueda de basuras para alimentarse.

Las autoridades pretenden reducir selectivamente la población de jabalíes de Roma a través de una serie de iniciativas, como la prohibición de los picnics en los parques y “cercar” en la medida de lo posible los contenedores de basura de las grandes zonas del norte de Roma, donde se ha detectado este caso. El problema endémico de acumulación de residuos de Roma provoca que los jabalíes acudan en busca de comida en los contenedores. En la capital y provincia hay más de 20.000 ejemplares

La peste porcina africana es inofensiva para los humanos, pero muy contagiosa entre los propios cerdos y jabalís, lo que se traduce en grandes pérdidas para los ganaderos. En estos momentos provoca la muerte de cientos de millones de cerdos en todo el mundo.

El primer caso de la presencia de peste porcina africana en un jabalí en Roma fue detectado en el parque natural de Insugherata, dentro del conocido como “Cran recorrido circular” de la capital italiana.

Los jabalís se habituaron a entrar en Roma durante la pandemia

En muchas partes del mundo, no sólo en Italia, la presencia de jabalíes en las calles de pueblos y ciudades es cada vez más frecuente. Poco a poco se habitúan a los humanos ante la falta de depredadores. Además, encuentran alimentos suficientes en áreas urbanas.

En los últimos meses se han difundido numerosos vídeos caseros en las redes sociales, en las que se avistan piaras de jabalíes hurgando en la basura, o paseando tranquilamente por Roma e incluso pariendo a sus crías ante los atónitos ojos de viandantes.

Diversos barrios de la capital italiana sufren esta “invasión” y en algún caso se ha producido algún incidente con los vecinos, por lo que varios residentes del barrio de Aurelia llegaron a poner en marcha "un toque de queda nocturno", ante la inoperancia del ayuntamiento. Una mujer sufrió el ataque de una hembra que intentaba proteger a sus pequeños.

Durante la pandemia, con la ausencia de gente en las calles aumentó la llegada de jabalíes hasta llegar a los varios centenares que se pueden ver actualmente en varias zonas de la ciudad. No olvidemos que Roma está rodeada por 1.285 kilómetros cuadrados de grandes áreas agrícolas y espacios verdes que facilitan la expansión de estos animales.

Algunas asociaciones de vecinos denuncian que su presencia en la ciudad supone un grave peligro porque pueden provocar accidentes de tráfico y atacar a personas y mascotas.

Las asociaciones protectoras de animales, en contra de soluciones “violentas”

La caza controlada de jabalís es criticada con fuerza por las asociaciones protectoras de animales. Apuntan que los animales "no son agresivos", sino que se defienden al sentirse amenazados.

Su propuesta pasa por acometer soluciones no violentas como iniciar una campaña masiva de esterilización para evitar que la población crezca o realizar capturas para devolverlos al campo. No se esconde que el problema es grave y estas medidas no son del todo prácticas.

Lo prioritario en estos momentos en Roma es resolver el problema crónico de los residuos y las basuras acumuladas durante días en las calles de la ciudad, ante la atónita mirada de turistas y residentes, que no terminan de entender que esto ocurra en una de las ciudades más hermosas del mundo.