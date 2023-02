Robles pide discreción ante el envío de tanques, que se coordinará con OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que el envío de tanques Leopard a Ucrania por parte de España se hará en coordinación con el resto de países aliados de la OTAN, y ha exigido "discreción" y "prudencia" a la hora de hablar de este asunto, por el riesgo que supone tanto para los aliados como para los ucranianos.

Robles ha hecho esas declaraciones durante una visita a la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), donde ha insistido en que España actuará en este asunto en absoluta coordinación con los aliados para enviar los carros de combate modelo 2A4 dentro de la disponibilidad y los acuerdos con el resto de naciones.

Mañana se van a celebrar dos reuniones de coordinación, solicitadas por Alemania, Polonia y Ucrania, en las que se harán avances sobre este asunto, pero ha declinado confirmar el número de tanques que está previsto que ceda España o si se están reparando en Sevilla, como se había publicado en los últimos días.

Hay que tener en cuenta, ha dicho, que estamos proporcionando material para una guerra en la que hay un enemigo, Rusia, que está masacrando a la población civil de Ucrania, por lo que cualquiera con buena voluntad sabe que hay que ser muy discreto y prudente con cualquier información que se facilite al respecto, porque la misma compromete la seguridad nacional, la de los países aliados y la de la propia Ucrania.

Robles ha insistido en que España está actuando con absoluta responsabilidad, con absoluto compromiso desde que comenzó la guerra, pero ha insistido en que no se puede dar publicidad de esas colaboraciones por razones de estricta seguridad.

No se pueden dar datos, pero España no ha parado de enviar tanto material humanitario como de defensa", ha reiterado, y ha insistido en que cualquiera que tiene buena voluntad política y está por la paz, sabe que no se debe dar determinada publicidad ni ponerse banderas con el material que se envía.