Republicanos y demócratas alcanzan un principio de acuerdo para aprobar un paquete de estímulo para la economía

Republicanos y demócratas han alcanzado un principio de acuerdo para la aprobación de un paquete de estímulo para la economía que alivie los efectos de la pandemia y evite el cierre del Gobierno.

Finalmente, el paquete de estímulo tendrá un valor total de 900.000 millones de dólares (734.260 millones de euros).

El senador republicano por Pensilvania, Patrick Toomey, ha sido finalmente quien ha accedido a dar su apoyo al proyecto, pero aún queda por pactar completamente el texto legal, según 'The New York Times'.

Senators reached a deal on a final Republican sticking point in stimulus talks, a major step toward passing a $900 billion aid package. https://t.co/xwkD09TOil