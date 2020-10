Reino Unido dejó de registrar 16.000 positivos a causa un problema técnico: su Excel no admitía más filas

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha informado de que un fallo “técnico” con los métodos con contabilidad en Reino Unido ha causado que no se hayan registrado 15.841 casos positivos más por coronavirus en sus registros oficiales.

El error de cálculo en podría suponer la pérdida de algo más de 50.000 posibles casos positivos de coronavirus, ya que tampoco se informó a los contactos estrechos de los casi 16.000 positivos confirmados. Así es como no recibieron advertencias ni notificaciones para ponerse en cuarentena por su contacto con una de las personas infectadas.

Si bien las autoridades sanitarias han advertido que se trata de un único error y por problemas técnicos, varios expertos y médicos se han quejado de que es culpa de un error en la gestión en la base de datos con el programa Excel, ya que podría haber rebasado el número máximo de columnas y filas permitidas por el programa.

El economista y director de investigación en Economía de la Universidad de Oxford, Max Roser, lo explicó así en un tuit publicado en su cuenta de Twitter: “En el Reino Unido, el número de casos aumentó rápidamente”, explica. “El público y las autoridades solo lo están conociendo ahora porque solo se han publicado ahora con retraso. El motivo aparente fue que la base de datos se administra en Excel y el número de columnas había llegado al máximo”, finaliza

In the UK the number of cases rose rapidly.

But the public – and authorities – are only learning this now because these cases were only published now as a backlog.



The reason was apparently that the database is managed in Excel and the number of columns had reached the maximum. pic.twitter.com/X4a8keSEHK