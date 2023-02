¿Qué son los globos de vigilancia y por qué se utilizan para espiar?: el caso de EEUU y China, sobre la mesa

El pasado domingo, Estados Unidos derribó un globo espía que sobrevolaba las costas de Carolina del Sur, en pleno Océano Atlántico. Cada día que pasa, la administración de Joe Biden da más detalles sobre el dispositivo. Según el Departamento de Defensa, lo más probable es que China esté detrás de un programa de espionaje aéreo sobre más de 40 países alrededor de todo el mundo.

Para entender la magnitud de los hechos, antes es fundamental preguntarse qué es realmente un globo espía y cómo funcionan. Antonio Alonso es experto en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad CEU San Pablo y ha explicado a COPE que este tipo de artefactos pueden alcanzar "hasta los 40.000 pies de altura". Su objetivo no es otro que el de "introducirse o entrar en el espacio aéreo de otro país sin ser detectado". A diferencia de otros dispositivos como podría ser un satélite, los globos son menos fácilmente detectables. No obstante, el experto ha dejado claro que no se trata de "algo nuevo de este año", sino que estos globos han sobrevolado otros países en "anteriores ocasiones".

Audio



La versión de China: ¿es creíble?

Después de que Estados Unidos acusara a Pekín de espionaje, China rápidamente quiso defenderse y alegó que el globo no tenía otra misión más que la de recopilar información con fines científicos. Una versión en la que no cree el Pentágono, así como tampoco Antonio Alonso. "Es posible que esto fuera simplemente un globo para observar los cambios meteorológicos, pero parece poco probable y poco creíble esta versión", ha asegurado.

Audio



En este sentido, le parece "más cercano a la realidad" que simplemente Pekín optara por "utilizar objetivos militares para conocer mejor el terreno sobre el que se puede mover". Además, ha agregado que la ventaja de este tipo de artefactos, es que también pueden ver "los movimientos que están haciendo en ese momento".

A día de hoy, no hay conocimiento de que otros países tengan globos de este tipo o los hayan utilizado, ya que "son de difícil manejo" e incluso corren el riesgo de "perderlos en el espacio aéreo".

China, cruzando líneas rojas con Estados Unidos

Para Alonso, lo que está claro es que China "va perdiendo miedo a Estados Unidos". Ya solo en los últimos años, "ha dado pruebas sobradas de esto en sus declaraciones públicas", ha subrayado. En este sentido, siempre que Estados Unidos le ha "recriminado" algo en público, China le ha devuelto 'el ataque'.

Audio



"No se ha quedado de brazos cruzados, sino que le ha plantado cara. Esto quiere decir que China se va sintiendo cada vez con más fuerza", ha argumento. Eso sí, Alonso ha matizado que no para "enfrentarse a Estados Unidos" pero sí como para "cruzar una serie de líneas rojas, como una falta de respeto o no someterse a lo que le diga", ha concluido.