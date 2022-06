¿Qué hubiera ocurrido si la tragedia en la frontera de Melilla hubiera ocurrido en España?

Por qué Marruecos no actuó antes, por qué no evitó esas concentraciones numerosas, y por qué lo hizo en el último minuto y de esa manera. Son algunas de las preguntas que se hace el decano de los abogados de Melilla y responsable de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda. Y dice a COPE que Marruecos actúa cuando quiere, actúa mal, y cuando no quiere no actúa.

Para Imbroda lo que ocurrió en Nador, Marruecos, la semana pasada, es inconcebible, es una barbaridad. “Eran personas, tienen derecho a la dignidad, tienen derecho a un trato humano, no degradante, no eran fardos, golpeándolos en el suelo”. Ocurrió en Marruecos, en Nador, insiste Imbroda, no fue en Melilla, no fue en España, pero fue en la frontera con la Unión Europea. Y lo que se necesitan son políticas migratorias, con dignidad, con respeto a la vida, que no provoquen ninguna muerte. Son personas que tienen derecho a otra oportunidad en la vida, manifiesta Imbroda. Y muchas de ellas es posible que necesiten el estatuto de refugiado, que necesiten una protección internacional.

Si esta tragedia hubiese ocurrido en España, estaría abierta una investigación judicial desde el primer minuto. Pero, Blas Jesús Imbroda tiene serias dudas de que esto suceda en Marruecos y se pregunta “si se puede reflexionar si los tribunales de Marruecos son lo suficientemente independientes para depurar responsabilidades, si no están mediatizados por el poder político”. Y añade que “el Estado de Derecho en Marruecos adolece de los principios que deben regir un auténtico Estado de Derecho, y es posible que desde los aparatos del Poder puedan mediatizar alguna actuación judicial”.

Marruecos tiene que ser serio y tiene que respetar a España y a la UE, nos dice el responsable de Extranjería del CGAE y decano de los abogados de Melilla. No debería utilizar la migración como un instrumento, como un arma, frente a la UE y España. Y así lo ha hecho. Cuando le ha interesado ha propiciado la tensión en las fronteras. Y se refiere al caso el Sáhara, que denomina “el regalo del Sáhara”. En última instancia, Marruecos ha parado la entrada de personas, pero en este caso, con muertes.

De este asunto nos ocupamos ahora y se dejará de hablar hasta la próxima. Pero la próxima no debería ocurrir. Para Imbroda es necesario actuar en los países de origen y evitar que las personas tengan que salir. Recuerda que la UE ha entregado dinero a estos países africanos para controlar la migración, dinero para invertir, pero ese dinero no se controla y puede haber terminado en la corrupción. La población sigue en situación de precariedad. Los flujos migratorios no pueden ser “instrumentos en manos de países, no se pueden parar, sería como poner puertas al campo”. La Unión Europea, señala Imbroda, tiene que ser seria y tiene que hacerse respetar, con políticas serias para todos. Y Marruecos debe amparar y respetar los convenios internacionales.