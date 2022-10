¿Puede Boris Johnson volver a ser primer ministro de Reino Unido? "Parecía cómico, pero es tangible"

Se busca primer ministro para acabar con el caos, o no. Porque en Reino Unido arrastran ese escenario de esperpento político continuo desde la aprobación del Brexit. Todo se precipitaba este jueves con la dimisión de Liz Truss acorralada por la oposición, pero sobre todo por los suyos en el Partido Conservador. Su plan presupuestario que sembraba el caos en los mercados no ha sido la única razón que ha provocado estos acontecimientos, pero sí el más importante. Ahora se ha abierto el proceso que concluirá el próximo viernes para encontrar sustituto. El gran favorito es Rishi Sunak, pero ahí ha aparecido de nuevo la figura de Boris Johnson.

En 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE han abordado las diferentes incógnitas que se plantean sobre esta cuestión junto a Emilio Sáenz-Francés, director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas. Sobre la decepción del planteamiento de Margaret Thatcher sobre Liz Truss, cree que "tras llegar con un mensaje de máximos, si ha dimitido es porque todo quedó en agua de borrajas". "Una cosa es presentarse como una dama de hierro y otra serlo. Grandes palabras, sin grandes capacidades para respaldarlas, ofrecen este resultado", sentenció.

En cuanto a que haya vuelto a salir el nombre de Boris Johnson, Sáenz-Francés reconoce que cuando lo escuchó por primera vez para regresar "no lo veía posible", pero que ahora no lo ve "tan difícil". "En términos de apoyos de diputados 'tories', es el que más tiene. Lo que parecía un factor cómico, porque incluso estaba de vacaciones, ahora tiene cierta tangibilidad porque el resto de los nombres son los que no consiguieron prevalecer frente a Liz Truss", analizó.

Sunak con avales

El exministro de Finanzas británico Sunak alcanzó este viernes por la noche los cien avales necesarios entre los diputados 'tories' en la Cámara de Representantes para postularse como candidato a suceder a Truss. El que también fuera candidato en las últimas primarias de los conservadores, ha alcanzado dicha cifra después de que el diputado por el distrito de Bournemouth Este, Tobias Ellood, haya anunciado su decisión en un mensaje en Twitter.

"El experimento de mercado libre ha terminado: ha sido un punto bajo en la gran historia de nuestro partido. Comienza el reinicio. Es hora de un gobierno centrista, estable y fiscalmente responsable que ofrezca un liderazgo nacional e internacional creíble. Honrado de ser el diputado 'tory' número 100 en apoyar a Rishi Sunak", ha anunciado Ellod en su comunicado. De esta forma, Sunak ha sido el primero de los posibles candidatos en obtener el mínimo de cien apoyos impuestos por el Comité 1922 Partido Conservador en aras de agilizar el proceso de primarias, ya que el número máximo de candidatos se reduce a solo tres.

Además de Johnson y Sunak, la líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha recibido ya el apoyo de decenas de diputados, aunque está lejos de la barrera de los cien. El exprimer ministro tampoco ha superado esa cifra, ya que, según The Telegraph, Boris tendría 52. La tercera en discordia habría recolectado hasta el momento 22.