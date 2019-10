EE. UU. publica los impactantes vídeos de la operación en la que murió Al Baghdadi en Siria

El Ejército de Estados Unidos ha publicado este miércoles las primeras imágenes de la operación que llevaron a cabo el sábado sus fuerzas especiales contra el líder de Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, quien se inmoló en el interior del complejo en el que residía.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha publicado varios vídeos sobre la operación, llevada a cabo en la localidad de Barisha, ubicada en la provincia siria de Idlib (noroeste) y cerca de la frontera con Turquía.

En uno de estos vídeos, publicados a través de la cuenta del CENTCOM en la red social Twitter, se puede ver a las fuerzas estadounidenses acercarse al complejo desde dos direcciones al inicio del asalto.

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS