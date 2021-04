Un profesor estadounidense muere en un tiroteo tras intentar robar a un cártel

Un profesor estadounidense fue asesinado el pasado 8 de abril por presuntos miembros de un cártel mexicano cuando le descubrieron intentando robarles dinero en efectivo y parte de su mercancía. Los hechos ocurrieron en la pequeña localidad de Green Level (Condado de Alamance), en el estado de Carolina del Norte, y se cree que los asesinos podrían pertenecer al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fallecido fue identificado como Barney Dale Harris, profesor de 40 años de edad que impartía clases de español en un instituto de la zona y que también ejercía como entrenador de baloncesto. Harris había planeado el asalto a la organización con la colaboración de su cuñado, Steven Alexander Stewart, de 32 años de edad y que consiguió salir con vida de la emboscada.

Los dos familiares se habían preparado para el golpe, abasteciéndose con chalecos antibalas y equipamiento especial para redadas. Una vez allí, al parecer fueron descubiertos por un presunto miembro de la organización, Alonso Beltrán Lara, también fallecido y que contaba con apenas 18 años de edad.

Se cree que entre los dos consiguieron reducirle y maniatarle para, posteriormente, proceder a realizarle un interrogatorio. Según fuentes policiales, los asaltantes le preguntaron a Lara por la droga, pero al no facilitar ningún tipo de información, uno de los dos decidió, presuntamente, pegarle dos tiros en la nuca. El joven no murió en el acto, si no que perdió la vida poco después de ser trasladado al hospital.

Tiroteo al estilo 'Salvaje Oeste'

Al escuchar los disparos, otros miembros de la banda se desplazaron al lugar y abrieron fuego contra los asaltantes de menara indiscriminada, alcanzando a Harris que perdió la vida en el acto. Además, otros tres remolques fueron dañados durante el ataque. La policía contabilizó un total de 30 casquillos de bala en el lugar de los hechos, y tildó al acontecimiento como un "tiroteo del Viejo Oeste".

Durante la investigación, los cuerpos de seguridad americanos incautaron algo más de un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y unos 7.000 dolares en efectivo. Según lo comunicado por los agentes, Harris y Stewart podrían haber espiado a los miembros del cártel a través de dispositivos electrónicos para prepararse para el golpe.

Aunque el suceso ha sorprendido a muchos de los conocidos del maestro, al que se le tenía como una persona trabajadora y poco problemática, la policía sospecha que los dos familiares podrían pertenecer a una banda criminal, aunque no hay pruebas concluyentes de que confirmen esa teoría.

Investigación abierta

El cuñado de Harris, Steven Alexander Stewart, fue arrestado y se enfrenta a cargos por asesinato en primer grado y robo a mano armada, permaneciendo en la cárcel del condado a espera de que se celebre el juicio.

Como parte de la misma investigación, la policía busca a Juan Daniel Salinas Lara, única persona identificada al también residir en el remolque asaltado. Se le acusa de un delito de posesión y tráfico de drogas. Por el momento se encuentra en paradero desconocido y se sospecha que ha podido huir hacia México.

Por otro lado, el alguacil de la policía de Alemance, Terry Jonhson, también mostró su preocupación por las posibles represalias que este ataque podría tener en contra de la familia de los asaltantes, ya que según sus palabras "el cártel mexicano nunca olvida y seguro que se la van a cobrar".