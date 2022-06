La primera ministra finlandesa ve riesgo de que el ingreso en la OTAN se congele sin acuerdo antes de Madrid

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, advirtió este martes del riesgo de que el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN se estanque si no se alcanza un acuerdo con Turquía, que veta su entrada en la Alianza, antes de la cumbre de Madrid de los días 29 y 30.



"Es muy importante encontrar una solución antes de la cumbre de Madrid, porque creo que el momento es ahora. Si no solucionamos esas cuestiones antes de Madrid, hay un riesgo de que la situación se congele por un tiempo", dijo Marin en rueda de prensa en Bommersvik (Suecia).



Ambos países presentaron a mediados de mayo su solicitud de adhesión, que debe ser aprobada por todos los miembros, pero Turquía la ha vetado porque considera que son demasiado tibios con el lo que califican de terrorismo kurdo.



Marin cree que se trata de "malentendidos" que las delegaciones diplomáticas de sus países tratan de aclarar en las negociaciones que mantienen con Ankara y que, de momento, no han dado resultado.



"También es responsabilidad de Turquía encontrar soluciones en esta fase", afirmó Marin, quien recordó que antes de presentar su solicitud de ingreso, Ankara no veía ningún problema en la adhesión de los dos países nórdicos, que han puesto fin a décadas de no alineamiento en un giro histórico, justificado por la intervención militar rusa en Ucrania y el cambio en la situación de seguridad en Europa.



Andersson se mostró también hoy esperanzada por encontrar una solución antes de la cumbre de Madrid, aunque ayer tanto ella como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habían resaltado en una comparecencia conjunta que no había ninguna fecha límite para las negociaciones.



"Claro que queremos que este proceso sea ágil, muchos países de la OTAN ven que la Alianza será más fuerte con Suecia y Finlandia como miembros", dijo Andersson tras participar en una reunión de gobernantes socialdemócratas nórdicos.