El primer ministro del Líbano promete que esta catástrofe "no quedará sin responsables"

Dos fuertes explosiones en un almacén de la zona del puerto de Beirut han sacudido este martes la capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo de color rojizo, mientras los servicios de emergencia se han activado. La primera explosión generó una enorme onda expansiva y se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto. Más de cincuenta personas han muerto y se superan los 2.500 heridos por el momento.

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, dijo que los responsables de la explosión en el almacén del área del puerto de Beirut que sacudió la capital pagarían el precio. “Te prometo que esta catástrofe no pasará sin responsabilidad. ... Los responsables pagarán el precio ", dijo en un discurso televisado. "Se anunciarán los hechos sobre este peligroso almacén que ha estado allí desde 2014 y no me adelantaré a las investigaciones", finaliza.