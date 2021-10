¿Por qué España acude desde 2008 a la cumbre del G20 si no es uno de los países miembros?

El G20 o Grupo de los Veinte está compuesto por los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón), además de a la Unión Europea como ente individual, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. España no se encuentra entre los miembros permanentes pero su papel es cuanto menos curioso, ya que es un invitado permanente desde hace más de una década.

El G20 es el principal foro internacional en el cual se abordan los grandes desafíos globales, así como las distintas políticas públicas que puedan hacer frente a dichos desafíos, basándose en la cooperación económica, financiera y política. Este grupo tiene su origen en el año 1975 cuando tuvo lugar la primera reunión entre los ministros de Finanzas de las siete mayores economías del mundo, conocido como G7.

Años después, en 1999, se decidió ampliar dicho grupo con las principales economías emergentes del mundo, además de la Unión Europea como ente individual. Se convocó entonces la primera reunión del G20 en Berlín y desde ese momento se ha buscado mejorar la coordinación política entre países, gestionar las crisis financieras y aumentar el nivel de transparencia e intercambio entre miembros para combatir la evasión fiscal y la financiación de terrorismo.

España no entraba en el Grupo de los Veinte. Sin embargo, sí ha formado parte de la Cumbre del G20 desde 2008. En dicho año, España acudió a la reunión extraordinaria celebrada en Washington gracias a que Sarkozy cedió a nuestro país uno de los dos puestos que le correspondían como presidente en turno de la Unión Europea.

En abril de 2009, España fue invitada oficialmente a la cumbre extraordinaria de Londres, momento a partir del cual nuestro país consideró consolidada su posición entre los miembros del G20. Desde esta fecha, nuestro país ha participado en todas las cumbres, convirtiéndose en el único país con el estatus de invitado permanente. Esto significa que puede estar en todas las reuniones, aunque sus intereses ya estén representados por la Unión Europea.

Este grupo genera mucha controversia debido a que muchos sectores consideran que se excluye a un gran número de países que no están presentes en las decisiones que se toman en estas reuniones. Cerca de 170 países no participan en estos encuentros. También muchos critican que estas cumbres no son vinculantes, además de la incapacidad del G20 para resolver los principales problemas de la humanidad.

Cumbre del G20 en Roma

Este fin de semana, los días 30 y 31 de octubre, Roma celebra una nueva cumbre de líderes del G20, en una ciudad blindada por las fuerzas de seguridad. La reunión que cerrará la presidencia italiana del grupo estará marcada por el reencuentro entre el presidente del EEUU, Joe Biden y su homólogo frances, Emmanuel Macron, tras la llamada 'crisis de los submarinos'. Además, la cumbre se convertirá en uno de los últimos homenajes internacionales a la canciller alemana, Angela Merkel, tras 16 años en el poder.

La pandemia y el reparto de vacunas en los países menos desarrollados, una recuperación económica sostenible ante los graves efectos de la covid-19 y, sobre todo, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un compromiso para reducir las emisiones se perfilan como los temas centrales de una cumbre sobre la que, a apenas dos días de su inicio, reina un cierto secretismo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudirá a la capital italiana y tiene previsto, entre otros, un encuentro bilateral con el jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, que quiere servir de reencuentro entre los líderes tras casi dos años de aislamiento online.

Entre las ausencias destacadas está la de los mandatarios ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, que no asistirán por dificultades derivadas del coronavirus, serán los grandes ausentes, pues Moscú y Pekín lideran posiciones clave del G20, aunque seguirán la cumbre por videoconferencia. Tampoco estará el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pues se celebran elecciones generales en su país, ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no realiza viajes internacionales y que ha delegado en el canciller, Marcelo Ebrard.