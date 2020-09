Un perro se topa cara a cara con un gato callejero por un trozo de comida y sucede lo impensable

Pudding es un perrito de la ciudad china de Weifang, en la provincia de Shandong, en el este del país asiático. Allí vive, junto a una generosa familia que le aporta todo lo que necesita, especialmente, todos los alimentos para vivir con tranquilidad.

No le sucede lo mismo al pequeño gatito con el que se encuentra en este vídeo, y que vive abandonado en las calles de Weifang, teniendo que buscarse la vida cada día para poder sobrevivir.

El gato hambriento se encuentra con el perrito y su bollo

Un día, el perrito Pudding va caminando por la calle con un bollo en la boca, cuando se topa cara a cara con el gato callejero, que no duda en mostrar sus ganas de comerse el sabroso bocado que el perro lleva en sus fauces.

Una vez observa la situación, el perro no tiene dudas, y deposita el sabroso alimento en el suelo, para que el gato pueda comer. Un acto de generosidad sorprendente entre dos especies que habitualmente tienen malas relaciones entre sí.

El gato, claro, no se fía. No está acostumbrado a encontrarse con perros así de majos, y piensa que todo pueda ser alguna trampa. Pero al final el hambre puede más que la vergüenza y el felino se lanza con ganas a por el bollo. Una vez lo agarra entre sus dientes, sin dar las gracias al perro ni nada, se marcha corriendo con el bollo en la boca, y si te he visto no me acuerdo.

A pesar de este desaire del gatito callejero, no creemos que el perro Pudding se arrepienta de su acción, y seguro que si vuelve a verlo le dará una vez más un bollito o cualquier otro alimento para saciar su hambre.