El Pentágono confirma el ataque con más de una decena de misiles a dos bases con tropas de EE. UU. en Irak

El Pentágono informó hoy de que más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en dos bases aéreas que albergan tropas estadounidenses en Irak, y aseguró que está claro que los cohetes "se lanzaron desde Irán".

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas, y precisó que el ataque, una posible represalia de Irán por el asesinato por parte de EEUU del general Qasem Soleimaní, se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.

NEW: White House Press Secretary Stephanie Grisham: “We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.” https://t.co/SJBxaT9cBm