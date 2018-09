El padre de Pablo Ibar: "Sé que es inocente pero no me hago ilusiones"

Pablo Ibar, tras 18 años en el corredor de la muerte, se juega la vida una vez más. Este 1 de octubre comienza el proceso que puede devolverle la libertad. Una libertad que ni siquiera roza desde hace 24 años.

Entró en prisión a los 22 años, acusado de haber matado a tres personas. Desde el año 2000 está en el corredor de la muerte y ahora con 46 años tiene verdaderas oportunidades de volver con su mujer y sus padres.

Cándido Ibar nos atiende desde su casa de EEUU, antes de que se celebre el juicio que puede dejar libre a su hijo Pablo. Y deja claro: "Esta vez no será el león contra el perrito".

Pregunta: Por fin llega el juicio por el que tanto habéis luchado. ¿Estáis fuertes y preparados?

-Respuesta: Ahora tengo confianza y esperanza. Y sé que es inocente. Pero depende del jurado no de nosotros. Si fuera... estas son las pruebas, las metes en una máquina y estos son los resultados, pues sí. Pero no es así.

Hace poco vi un caso de un juez y un fiscal retirados. Me di cuenta de que el jurado en quien más se fija y a quien más cree es al juez porque se piensan que es imparcial. Y esto no es así, el juez también tira para un lado o para a otro.

Desde 1994 ha habido cinco juicios por este caso. En este ocasión contamos con cuatro abogados. En los anteriores las cosas fueron distintas. Ahora tenemos un abogado experto en selección de jurado. Esta vez no sera el león contra el perrito.

Muchos años esperando este momento que parecía que no llegaba. Pablo no pudo repetir su juicio y Seth Peñalver (el otro acusado por el triple crimen) sí, de hecho está libre desde hace seis años

-Sí. Para Tanya (la mujer de Pablo) y para mí fue un golpe enorme que nos denegaran la apelación.

Nunca se nos ocurrió pensar que nos la iban a negar y menos aún cuando a Peñalver se la concedieron. Me llevé un golpe increíble y por eso nunca más voy a estar convencido. Todos nos hicimos ilusiones. Pero, aún siendo las mismas irregularidades se basaban en el parecido de la foto.

El juicio se perdió pero luego supimos que había otra forma de apelar. Con el abogado que teníamos hubo un montón de fallos. De hecho él dijo que fue culpa suya el que a Pablo le declararan culpable incluso aseguró que estaba dispuesto a declarar, y lo hizo, y lo hizo muy bien pero...

Ahora esperamos al jurado. Ellos son quienes tienen que decidir. No será facil, pero tenemos un experto en elegir jurado.

¿Tienen relación con Seth?

-Nos vemos en alguna ocasión. A veces va a las vistas, quizá hayamos coincidido en unas veinte. Yo no le conocía de antes, solo le vi en el jucio y cuando iba a las vistas.

¿Cómo se informan de la estrategia de defensa que van a doptar los abogados?

-Pablo se reúne con ellos en la cárcel una vez o dos a la semana. Nosotros no podemos estar en esas reuniones así que lo que solemos hacer es juntarnos con ellos después. La última reunión que tuvimos fue el lunes, ahí nos informaron de que "parece" que la Fiscalía ha puesto en la lista de sus testigos a Peñalver pero él dice que aún no ha recibido nada.

Pablo revisa todo cada día en su celda. Le dejan tener unos unos cuantos papeles (no todos) al día.

Esa imagen borrosa y en blanco y negro que, según la Fiscalía se trata de Pablo, es lo que mantiene a tu hijo en el corredor de la muerte desde hace 18 años.

-He podido ver esa más de 40 veces. La muestran arreglada y con colores. Ahí se parece, pero el original es en blanco y negro y borroso. Eso es lo que debería valer. Se ve a un chico joven con un pequeño bigote pero de la forma en que mira hacia abajo no se puede catalogar quien es.. No hay audio y la imagen es borrosa. Se ve de lejos y no hay claridad.

¿Cada cuánto tiempo podéis verlo o comunicaros con él?

-El sábado desde las 9 horas hasta las 15 podíamos estar en una sala que tiene 25 mesas. Ahí íbamos entrando todos. Eso era su salvación. Siempre iba alguien y eso le relajaba. A mi él me ayudaba. Siete puertas había que pasar y ... y ese ruido... me dejaba tieso, pero él siempre se presentaba alegre. Le traían amarrado hasta la puerta y le quitaban...

Ahora nos puede llamar, antes no. Cuesta bastante pero cada día puede hablar con Tanya, con su hermano Michael, conmigo...

Tenemos dos visitas a la semana por pantalla. El está en el sexto piso y nosotros en la planta baja, hablamos por el teléfono mientras le vemos la cara en una pantalla. Tanya iba los domingos y yo los jueves. Y ahora es lunes y viernes (ella termina de trabajar y tiene que conducir 140 kilometros hasta llegar)

Esta vez sería muy bueno que tuvieramos el domingo, como antes, para poder verlo justo antes del juicio y tranquilizarlo, pero yo creo ya que lo hacen a propósito. Todo está planeado. No es un caso de una vez es en todas y siempre. Si te dan 40 golpes no vas a esperar que cambie y lo malo es que no podemos hacer nada.

¿Ha pasado Pablo por alguna enfermedad durante su estancia en el corredor?

-Hace 8 años le dijeron que tenía tuberculosis y le llevaron no sabemos a qué lugar. Pablo pidió que llamaran a Tanya para que no fuera a visitarle pero no lo hicieron y cuando su mujer llegó le soltaron: tiene tuberculosis no sabemos donde está. Me llamó llorando y hablamos con los abogados pero no podían hacer nada. Era sábado y había que esperar al lunes por la mañana para llamar al cónsul. Lo hicimos y le trajeron de vuelta. Era un catarro, nada de tuberculosis.

Hace dos meses tuvo una infección en la rodilla, a él le gusta limpiar su suelo agachado, a punto de la gangrena estuvo. Cuando por fin el médico le vió le dijo "menos mal que te han traído hoy" porque los dedos estaban ya infectados. Luego tampoco le querían dar las plantillas que necesita porque se supone que tienen que andar en chancletas. Tienen miedo de que se escapen

¿Han necesitado ayuda externa?

-Yo no la he usado. Espero que cuando él salga si la coja porque cuando uno está tantos año encerrado viene al mundo y no encaja.

Después de tantos palos, sacáis fuerza de...

-Hemos tenido momentos difíciles pero es un chico muy fuerte. La familia de Tanya y todo España... es increíble. Ha recibido un millón de cartas.

¿Tanya sostiene el ánimo de Pablo?

-A Tanya la conocí a la semana del arresto de Pablo, en 1994. Tenía 16 años y parecía una mujer de 22. Es verdad que a su familia no le hacía gracia que estuviera con un chcio de 22. A sus padres no les gustaba mucho Pablo, que ya tenía 22, pero bueno... Aún saliendo culpable se casaron y la familia respeto sus ideas. La familia y los padres son 100.

De hecho la parte grande de Pablo es Tanya y su familia. En 16 años ha conducido seis horas de ida y seis de vuelta para ver a pablo. No ha faltado ni 15 veces en 16 años. Día que le tocaba, día que iba. Eso es muy dificil. Yo a veces le decia: "voy yo y descansas" y ella decía que no.

¿Algún miedo confesable de cara a esta nueva etapa?

-Está en manos del jurado y tenemos un buen equipo "esta vez no va a ser el león contra el perrito".