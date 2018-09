Ordenan la evacuación de la costa de Carolina del Sur ante la llegada del huracán Florence

El gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, ha ordenado la evacuación obligatoria de la zona costera de este estado ante la llegada del huracán Florence, que se dirige hacia la costa Este estadounidense.

Los ocho condados que hay a lo largo de la costa comenzarán a evacuar a sus habitantes a partir del mediodía de este martes, según precisó el gobernador, quien además informó de que se facilitarán accesos por carretera para permitir la salida. Hasta un millón de personas podrían verse obligadas a abandonar la costa debido a esta orden, agregó McMaster. "Sabemos que la orden de evacuación que estoy emitiendo será inconveniente -agregó-. Pero no jugaremos con la vida de la gente de Carolina del Sur".Las oficinas estatales y las escuelas también cerrarán en 26 condados en la parte baja del estado y algunos colegios se utilizarán como refugios de evacuación, que se abrirán según sea necesario.

En Virginia, su gobernador, Ralph Northam, ordenó la evacuación de las 245.000 personas que viven en áreas del estado consideradas propensas a inundaciones antes de las 08.00 de este martes (12.00 GMT). "Hago este anuncio ahora para dar tiempo para prepararse a los residentes, familias, escuelas y empresas", dijo Northam ante la llegada prevista de Florence este próximo jueves a las costas estadounidenses. Carolina del Norte, por su parte, ha comenzado ya a evacuar a aquellos ciudadanos que lo deseen, aunque todavía no ha emitido ninguna orden obligatoria, aunque sí el estado de emergencia.

A Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, se le sumó hoy Maryland, cuyo gobernador también declaró el estado de emergencia ante la llegada del ciclón.

Just had calls with South Carolina Governor Henry McMaster, North Carolina Governor Roy Cooper, and Virginia Governor Ralph Northam regarding the incoming storm. Federal Government stands by, ready to assist 24/7.

El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó en Twitter a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades. "Las tormentas en el Atlántico son muy peligrosas. Alentamos a cualquier persona en el camino de estas tormentas a prepararse y a prestar atención a las advertencias de los funcionarios estatales y locales. El Gobierno federal está supervisando de cerca y listo para ayudar. ¡Estamos con ustedes!", alertó el mandatario.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!