La ONG SOS Cristianos de Oriente denuncia la desaparición de cuatro de sus miembros en Bagdad

La organización no gubernamental SOS Chrétiens d'Orient ha denunciado la desaparición el pasado lunes de cuatro de sus miembros en la capital de Irak, al tiempo que ha agregado que trabaja con las autoridades francesas e iraquíes para esclarecer la situación.

"El lunes, 20 de enero, cuatro de nuestros colaboradores desaparecieron en Bagdad. Debían ir en coche a una reunión a mediodía. Tras muchos intentos infructuosos de contactar con ellos durante el martes, constatamos su desaparición el miércoles y alertamos inmediatamente a las autoridades francesas", ha dicho en un comunicado.

