La OMS cree que la nueva cepa del coronavirus del Reino Unido es un 70% más contagiosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado con un mensaje en Twitter este sábado que se encuentra en "contacto cercano" con las autoridades sanitarias de Reino Unido para compartir información sobre la nueva cepa del virus encontrada en el país.

We’re in close contact with UK ���� officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.