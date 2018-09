Numerosas víctimas y varios heridos por un tiroteo en Maryland (EEUU)

Al menos tres muertos en un tiroteo cerca de una iglesia en la localidad de Aberdeen, en el estado de Maryland. Un tiroteo en la localidad de Aberdeen, en el estado de Maryland, ha dejado "numerosas víctimas", según ha informado la oficina del sheriff del condado de Harford, donde se encuentra la localidad, sin que por el momento haya más detalles sobre el suceso.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.