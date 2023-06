Noche de caos y violencia cerca de París por la muerte de un adolescente a manos de un policía

En Nanterre, en las proximidades de París se ha vivido una noche de revueltas y enfrentamientos con las fuerzas del orden francesas detuvieron la pasada noche a 31 personas por participar en los disturbios que se produjeron en la localidad francesa y en otras ciudades de la periferia de París tras la muerte por tiros de la policía de un menor de 17 años que intentó darse a la fuga de dos agentes con un coche.





El prefecto de policía de París, Laurent Núñez, explicó también este miércoles al canal CNews que los alborotadores incendiaron 42 vehículos, así como maquinaria de obras, e insistió en que los 350 policías y gendarmes desplegados durante la noche evitaron saqueos de comercios y de edificios públicos.



"El dispositivo se prolongará tanto como haga falta", afirmó Núñez con respecto al mantenimiento del dispositivo policial en los próximos días. El prefecto indicó que 24 miembros de las fuerzas del orden habían resultado heridos leves en los enfrentamientos.



Reconoció que esperaban altercados después de lo que había ocurrido ayer por la mañana en Nanterre, en alusión a la muerte de Naël, un joven con antecedentes que conducía sin carné y que, después de ser detenido por una pareja de policías, trató de escapar con el vehículo y recibió entonces un tiro mortal.



Un vídeo de los hechos grabado por un testigo a distancia muestra cómo uno de los agentes, un brigadier de 38 años, apuntaba directamente al menor con su arma junto a la ventanilla del conductor mientras el otro hablaba con él en ese mismo lado.



El disparo se produjo en el momento en que el coche aceleraba, sin amenazar directamente la integridad de los policías, que fue sin embargo lo que alegaron en un primer momento el policía autor del tiro, que se encuentra detenido, y su colega.



La Justicia ha abierto dos investigaciones, una por homicidio voluntario cometido por una persona depositaria de la autoridad pública, que concierne directamente la responsabilidad de ese brigadier.





La segunda por saltarse un control policial tiene que ver con el comportamiento de Naël, un procedimiento que ha provocado la indignación de la familia del joven que, por boca de la abogada Jennifer Cambla, recordó que en Francia no se puede juzgar a un muerto.



En declaraciones este miércoles a la emisora France Info, Cambla indicó que la familia tiene intención de presentar una denuncia por falsificación al considerar que los agentes implicados en el incidente mintieron en su primera declaración.



La abogada insistió en que la reacción de los policías fue "absolutamente ilegítima" y que "no entra en el marco de la legítima defensa" porque "sentirse amenazado no es suficiente para disparar una bala en el tórax".



Estos hechos han generado una reacción política sobre todo de algunos responsables de izquierdas que han denunciado el gran número de muertos a manos de la policía que tratan de ampararse en la legítima defensa, en particular cuando un automovilista se salta un control.



También reaccionó la estrella de la selección francesa de fútbol Kylian Mbappé, que en un mensaje en su cuenta de Twitter escribió al respecto: "Me duele Francia. Una situación inaceptable. Estoy con la familia y los allegados de Naël, este angelito que se ha ido demasiado pronto".