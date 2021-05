Netanyahu justifica el bombardeo al edificio de prensa en Gaza: "Es un objetivo perfectamente legítimo"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha indicado este domingo al término de la reunión de su Consejo de Ministros que el combate contra Hamás "continúa a plena potencia" y ha pedido tiempo para resolver la situación.

Asimismo, el mandatario israelí ha añadido que Israel cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le agradeció su respaldo a la operación del Ejército contra el movimiento islamista palestino, según le cita el diario israelí 'Haaretz'. "Va a hacer falta algo de tiempo", ha añadido.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden sí reafirmó su apoyo firme al "derecho de Israel a defenderse de los ataques con cohetes de Hamás y otros grupos terroristas" aunque también planteó "su preocupación por la seguridad de los periodistas y ha subrayado la necesidad de garantizar su protección", en referencia a la destrucción en un bombardeo israelí de una torre de Ciudad de Gaza sede de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y de la cadena panárabe Al Yazira.

Netanyahu says Israelis possessed intelligence that Gaza City building that housed international press also housed Hamas offices, without offering specific proof when asked: “It is a perfectly legitimate target.” pic.twitter.com/Dg9rQ7Tkwh