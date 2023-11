Netanyahu entra en la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás

El primer ministro de Israel,Benjamín Netayahu, ha entrado este domingo a la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás, el 7 de octubre, y aseguró que sus tropas retomarán la ofensiva hasta "eliminar" al grupo islamista cuando termine el cese el fuego temporal.



"Tenemos tres objetivos para esta guerra: eliminar a Hamás, recuperar a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza para el Estado de Israel", ha indicado Netanyahu durante un recorrido en el enclave palestino, en el que ha visitado un túnel de Hamás y se ha reunido con las tropas israelíes desplegadas en la zona.



"Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos de la guerra, y lo haremos", ha añadido el mandatario, según un comunicado de su oficina.



El sitio exacto en Gaza donde estuvo Netanyahu no fue revelado, pero sí se difundieron fotos y un video del primer ministro portando casco y chaleco antibalas en medio de las tropas israelíes.



Estas declaraciones ocurren durante el tercer día de una tregua temporal entre Israel y Hamás que se extenderá al menos hasta mañana, lunes.



Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, ha realizado este domingo una evaluación de la situación en el Comando Sur y ha aprobado los planes para continuar la guerra una vez finalizado el alto el fuego, ha indicado el Ejército en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

“We have created conditions for the framework for the release of the first group of children and mothers held hostage during this pause. When the framework is completed, we will return to our operations with determination, for the continued release of the hostages and the… pic.twitter.com/WJnNvTgMvN