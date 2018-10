La negociación del Brexit sigue "abierta" por culpa de la frontera irlandesa

Las negociaciones entre Bruselas y Londres para lograr a tiempo un acuerdo que permita una salida ordenada de Reino Unido de la UE siguen "abiertas" por la falta de solución para la frontera irlandesa y otros escollos, después de que concluyera la reunión de última hora celebrada este domingo entre los jefes negociadores de ambos bandos, el europeo Michel Barnier y el británico Dominic Raab.

"A pesar de los esfuerzos, algunos asuntos clave siguen abiertos, incluida la solución de último recurso para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte para evitar una frontera 'dura'", ha informado Barnier en un breve mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.