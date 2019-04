Muere asesinado después de llamar a la puerta equivocada de un apartamento

Omarian Banks era un chico de 19 años que vivía en Atlanta (EEUU) y que ha fallecido este viernes. La Policía ha sacado a la luz la investigación del suceso y ha revelado que su muerte se produjo tras llamar a la puerta de un apartamento. Ese apartamento, no era en el que vivía con su novia, sino el de Darryl Bynes, de 32 años y sospechoso de ser el pistolero que le quitó la vida.

Como informa The New York Times, Omarian Banks, se acercó al apartamento aproximadamente a las 12:30 am del viernes y comenzó a llamar a la puerta con la impresión de que su novia estaba dentro, dijo la policía.

La novia del joven, Zsakeria Mathis, de 23 años, había estado esperando al Omarian porque él había llamado y le pidió que abriera la puerta. La conversación duró tres segundos.

Police say 19 year old Omarian Banks was shot and killed after he accidentally went to the wrong apartment door in his complex in SW Atlanta. I just spoke with the Medical Examiners office who told me his family has been notified. pic.twitter.com/hCRINGf76E