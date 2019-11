El montaje fotográfico de Trump en redes sociales que ha hecho reir a medio mundo

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, colgó hoy un montaje fotográfico en la red social Twitter en el que se ve su rostro sobre el cuerpo de un boxeador fornido, tras el anuncio de los buenos datos económicos en el país.

En la imagen se ve la cara de Trump sobre un cuerpo de boxeador musculoso, laureado con un cinturón de campeón, con los colores blanco, rojo y azul, los de la bandera del país; y con guantes.

El Gobierno de EE.UU. informó hoy de que el PIB creció a una tasa anual del 2,1 % entre julio y septiembre, dos décimas más que lo calculado anteriormente y una décima por encima del incremento registrado en el trimestre anterior.

Desde el final de la Gran Recesión, en julio de 2009, la actividad económica estadounidense ha crecido sin pausas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calcula el incremento de este año en un 2,4 %, ha situado las perspectivas para 2020 en un 2,1 %.

