La mofa de los líderes mundiales al decir Trump que ha logrado "más que ningún otro" en EEUU

El discurso del presidente de EEUU, Donald Trump, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, ha sido protagonista de un momento memorable cuando los líderes mundiales y diplomáticos se han reído de él por decir que su gobierno ha logrado más cosas que cualquier otro en la historia de EEUU.

"En menos de dos años, mi administración ha realizado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país", ha dicho Trump, desatando las risas.

Respondiendo a las risas, Trump ha dicho: "No me esperaba esa reacción, pero está bien".

"Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we’ve made. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country,” Trump says as he begins his speech at #UNGA pic.twitter.com/hM6YH0h60k