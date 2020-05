El modelo de Suecia: la mayor mortalidad per cápita en los últimos siete días

Suecia, cuyo gobierno decidió imponer restricciones casi cero a sus ciudadanos para responder a la pandemia del nuevo coronavirus, ha sido en los últimos siete días -según un estudio del diario The Financial Times- el país con más muertes por millón de habitantes causadas por esta en enfermedad. Ha pasado a tener 6,4 fallecimientos por cada millón de personas, mientras que el Reino Unido registra 6,2, Italia 5,5 y España 4. Los suecos no han estado sometidos a ningún confinamiento, y allí se han mantenido abiertos los bares y restaurantes, aunque han sufrido algunas restricciones más leves como la prohibición de reuniones de más de 50 personas y la recomendación de que se hiciera teletrabajo. Sus vecinos nórdicos están estudiando reabrir las fronteras internas de esa región, pero son algo reticentes a incluir a Suecia por los resultados de su estrategia para combatir el virus. Noruega, Finlandia y Dinamarca -que sí han cerrado todas las escuelas y lugares de ocio- han registrado 1.102 fallecimientos en total, mientras que Suecia -con 5 millones de habitantes menos que estas tres naciones juntas- triplica esa cifra, con 3.871 defunciones.

Si trasladamos la comparación a naciones que cuenten con un número similar de residentes en todo el mundo, el país escandinavo no sale mejor parado. En Suecia viven 10 millones de personas. Hay otros 19 países con poblaciones que oscilan entre los 9 y los 11 millones. El único que supera en la cifra de defunciones a Suecia es Bélgica, y los demás están muy por debajo, incluidos Estados europeos como Portugal, Austria, Hungría, República Checa y Grecia.

Además, a pesar de que el gobierno ha optado por un modelo diferente para reducir los perjuicios causados por la pandemia, no está logrando -de momento- grandes avances en la inmunización de sus ciudadanos ni en el control de los daños a su economía. De acuerdo con los primeros estudios realizados, sólo está inmunizado un 7,3 por ciento de los habitantes de Estocolmo, la capital. Y la previsión es que su PIB sufra una caída del 6,1 por ciento en 2020, muy similar a la experimentarán Noruega, Finlandia y Dinamarca.

Dentro de los datos positivos, en Suecia ha ido bajando en las últimas semanas el número de pacientes en las UCI, y han pasado a ser un tercio de los que había a finales de abril.