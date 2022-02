La misiones europeas en Mali, en el aire por la presencia de mercenarios rusos

Las misiones militares europeas en Mali cada vez tiene un futuro más complicado, sobre todo desde el golpe de Estado que tuvo lugar hace casi nueve meses y con la creciente presencia de mercenarios rusos en el país africano. Tanto el gobierno de Francia como el de Alemania han cuestionado que se den en estos momentos las condiciones necesarias para que continúen las operaciones de la UE dirigidas a frenar a los yihadistas, que a principios de 2013 controlaban una parte sustancial del territorio maliense. En los últimos días las autoridades de Bamako han decidido expulsar al embajador francés y a 90 soldados daneses que iban a formar parte de la fuerza Takuba. Al mismo tiempo, miles de malienses se han manifestado pidiendo la salida de los militares franceses y la Unión Europea ha impuesto sanciones a cinco miembros del gobierno de transición de Mali, incluido el primer ministro, por obstruir y socavar la transición hacia la democracia. “La UEno va a tener más remedio a corto plazo que salirporque están apoyando a un régimen que no es democrático ni está en vías de serlo, y que además tensa las relaciones con la Unión Europea”, ha explicado a COPE Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Asegura que “la junta militar ha empezado a crear animosidad en la población hacia los militares europeos apelando a los sentimiento anticoloniales, a que Francia no está allí por el bien de la sociedad maliense sino por su propio interés, y que esta presencia extranjera atenta contra la soberanía”. La junta que está ahora en el poder está formada por militares que dieron el último golpe de Estado en Mali, en mayo de 2021, y que han anunciado recientemente que tienen intención de seguir llevando las riendas del país -sin convocar elecciones- durante varios años.

Hace unos meses la junta militar decidió contratar los servicios de una empresa de mercenarios rusos -el Grupo Wagner- descrito como un apéndice del Kremlin, ya que su propiedad se atribuye a Yevgueni Prigozhin, un empresario próximo al presidente Vladímir Putin. Los primeros mercenarios rusos empezaron a llegar a Mali en diciembre, apesar de las advertencias del gobierno francés de que su presencia era incompatible con la de los militares europeos. Félix Arteaga dice que “las últimas cifras que se conocen de diciembre hablan de unos 200 mercenarios, pero han ido llegando aviones con personal y material. Es un grupo que actúa muy vinculado al gobierno (ruso), sin un código y con numerosas denuncias en todos estos escenarios; desde Libia a Mozambique, han actuado sin ningún control, sin sujeción a reglas de guerra, hay denuncias de violaciones de derechos humanos, de saqueos, algo propio de los mercenarios de épocas anteriores”.

Fuentes del gobierno francés indican que se ha detectado la presencia en Mali de geólogos rusos. Según el investigador del Elcano, estos “geólogos y funcionarios han estado visitando las instalaciones mineras malienses, y sacarán ingresos para ellos y para Rusia. Y esa es también la diferencia con las tropas europeas, que son gratis, pero tienen sus condiciones, no están allí para hacer cualquier cosa, y mantienen cierta supervisión de las actividades de la junta militar. A la junta militar no le gusta que les supervisen y eso explica la creciente animosidad que estimulan contra la presencia de tropas europeas”. Si este proceso de acelera, y “si las tropas europeas se marchan pronto, los rusos expandirán el número de su contingente allí y el número de actividades en las que colaboran. Las fuerzas europeas contribuyen a la formación de mandos, de cuadros, no sólo de tropas, y esa labor de asesoría militar -que es tan influyente- acabaría en manos de Rusia, y sería un precedente para otros países” de la región del Sahel, advierte Arteaga. Es decir, “Rusia se apuntaría un éxito ante los países vecinos como el país que es capaz no sólo de apoyar militarmente sino de hacerlo sin condiciones de contraprestación, sin condiciones morales, éticas o contra la corrupción, sin imponer nada a cambio”.

España tiene desplegados en esta nación africana alrededor de 530 militares en la misión EUTM Mali, cuyo objetivo es dar formación al ejército maliense. También dispone allí de una unidad de helicópteros del Ejército de Tierra. De momento los europeos se estarían planteando la retirada de las tropas que participan en la fuerza de Takuba y la operación Barkhane, y el resto de las misiones -entre ellas EUTM Mali- tienen un futuro no aclarado y que se estaría negociando. La ministra de Defensa, Margarita Robles, -que habló por teléfono el jueves con su homóloga francesa, Florence Parly, del difícil panorama político y militar maliense- defendió hace unos días la necesidad de mantener la presencia militar en el país para evitar un vacío de gobernanza y un desastre como el que sucedió en Afganistán.

Félix Arteaga dice que, en el caso de que se retiraran los militares europeos, “lo que perderían Francia y la UEfundamentalmente sería la capacidad de actuar sobre el terreno contra estos grupos yihadistas que, gracias a la presencia internacional, están desperdigados por el Sahel. En el momento que las tropas francesas -que les combaten directamente- desaparezcan, los yihadistas van a aprovechar el vacío y van a poder reagruparse, crear campos de entrenamiento, influir en el gobierno desde una posición de fuerza y acabar creando santuarios para la insurgencia, lo cual pondría en la casilla de salida los éxitos de una operación como Barrkhane, que ha conseguido paliar la expansión yihadista sobre el terreno. Y se es el principal riesgo para la UE, algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Afganistán”. La segunda consecuencia sería que “afectaría a la estabilidad en Marruecos, Argelia, Libia y Túnez”.