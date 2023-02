Millones de personas en pobreza extrema en Venezuela: “Mucha gente vende lo que no tiene”

“Mucha gente no come carne, mucha gente no está comiendo esas proteínas, ha sustituido eso por por grano”, cuenta a COPE Leonardo Rodríguez, director de la ONG venezolana Jóvenes y Desarrollo. Dice que “se comen arroz con granos y plátano frito, lo que llamamos aquí tajadas. O mucha gente ha dejado de consumir cualquier tipo de vegetal que se ha puesto costoso, no consume lechuga, no consume esos vegetales que conocemos como tomates, papas, que están sumamente costosos. La dieta de los venezolanos se ha modificado. La gran mayoría de las personas come spaghetti con mortadela, que es el producto cárnico más económico que se puede encontrar en el mercado”.

A pesar de que Venezuela llegó a ser uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, su evolución política -hacia un régimen autoritario- y la gestión del gobierno de Nicolás Maduro han llevado al país a una situación cada vez más precaria económicamente. Leonardo Rodríguez, hasta hace unas semanas director de la Red de Casas Don Bosco en esta nación latinoamericana, asegura que “la situación en este momento en Venezuela se ha agravado en cuanto al poder adquisitivo de las familias, en especial las familias más pobres. El salario promedio de las personas que trabajan en Venezuela en el sector servicios es de 100 dólares al mes, pero la canasta básica está en 500 dólares al mes. Ya por ahí puede sacar la cuenta de lo que le cuesta a un venezolano que está trabajando en el sector servicios alcanzar por lo menos la canasta básica”. Todavía peores son las condiciones de vida de los funcionarios venezolanos. “La gran mayoría de los venezolanos son empleados del Estado, trabajan para algún Ministerio, para alguna oficina pública, y allí el sueldo básico es de 6 dólares al mes y tienen una canasta básica de 500 dólares. Hay mucho menos acceso a productos a los que antes se tenían acceso, como la harina para el pan”, señala.

Éstas no son las únicas circunstancias que favorecen el empobrecimiento de la población venezolana. El director de Jóvenes y Desarrollo explica que también lo hacen “las medidas restrictivas que ha colocado el Estado, los impuestos a las transacciones que se hacen en dólares. El elemento clave es que el aparato productivo está paralizado; a los productores agrícolas les cuesta mucho más sacar sus productos. También las limitaciones al acceso a la gasolina. Y las extorsiones que se hacen en los peajes impuestos por la guardia nacional. Además de eso, los altos costes de la producción. Eso encarece enormemente el producto porque un productor que sale con 100 kilos de papas desde el estado de Mérida para la ciudad de Caracas se queda con 60 kilos de papas, porque 40 kilos se quedan en el camino producto de la extorsión de la que es objeto. Eso si no es víctima de la delincuencia”.

Al mismo tiempo hay problemas de acceso a la gasolina. Hasta diciembre disponían en el país de dos tipos de gasolineras, “las estaciones de servicio subsidiadas por el gobierno y la estaciones donde estaba la gasolina a precio internacional. Como ha bajado la capacidad del Estado -de PDVSA- de suministrar combustible lo que hacen es dar prioridad a las estaciones de servicio a precio dolarizado y vienen cerrando paulatinamente las estaciones de servicio donde la gasolina está subsidiada. En consecuencia comienza a haber grandes colas en las estaciones de servicio de gasolina subsidiada. En la ciudad donde antes había tres estaciones de éstas, ahora queda una, o no queda ninguna”.

Como consecuencia de los escasos ingresos que obtienen las familias menos pudientes, los venezolanos “tienen que rebuscarse, mucha gente está vendiendo lo que no tiene, todo lo que tiene en el apartamento, máquinas que tenían desde hace años para moler carne, hornos microondas. Están vendiendo sus enseres. Y esa es la realidad. El venezolano busca sobrevivir todos los días. Hay gente que ya no puede ir a una clínica o un hospital público y que van a estos dispensarios que ha creado Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones dedicadas al área de la salud y allí consiguen el suministro de algún medicamento. Así se bandea el venezolano día a día para su supervivencia”. El 53,3 % de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas.

Leonardo Rodríguez indica que en la ONG que dirige dan “apoyo psicosocial en centros educativos, tanto a educadores como a estudiantes, porque en Venezuela han aumentado los índices de violencia escolar y la situaciones de depresión y de suicidio. Estamos brindando herramientas para la convivencia pacífica”.