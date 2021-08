México anuncia el regreso a las clases presenciales el 30 de agosto

La ministra de Educación de México, Delfina Gómez, ha anunciado este jueves la vuelta a las clases presenciales para el 30 de agosto y ha pedido tanto a los alumnos como a sus progenitores "confianza" pues las instituciones y sus trabajadores "están preparados".

"Sin duda, el regreso a clases es algo inminente, debe ser un retorno responsable, coordinado y cauto. (...) Estamos preparados, los maestros van a mostrar la entrega y vocación que tenemos hacia nuestra profesión", ha dicho la ministra desde el Palacio Nacional.

"Debemos regresar a las escuelas porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para socializar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los meses de pandemia y confinamiento", ha explicado.

Si bien Gómez ha señalado que esta vuelta a las clases presenciales es un "reto importante" para la Secretaría de Educación, también ha puesto de relieve el histórico trabajo que docentes y profesores, que siempre "han sacado las cosas adelante".

"Estamos listos, señor presidente y padres de familia. Tengamos esa confianza", ha enfatizado la ministra de Educación frente al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para quien "la escuela es el segundo hogar" de los más pequeños.

"Ahí no solo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten felices los niños, los adolescentes, con sus amigos, ahí se aconsejan mutuamente. (...). Es mucho el daño que se hace a niñas y niños si no se regresa a las aulas, es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela", ha subrayado López Obrador.

La próxima reapertura de las escuelas en México se producirá mientras el país atraviesa una tercera ola de coronavirus, aunque sin un aumento de la mortalidad. Hasta ahora, la nación norteamericana era, junto a Bangladesh, la que llevaba más tiempo sin abrir las puertas de sus centros de enseñanza, más de 16 meses.