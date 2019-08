Al menos 5 policías resultan heridos en un tiroteo en Filadelfia (EE.UU.)

Al menos cinco policías han resultado heridos durante un tiroteo en el estado norteamericano de Filadelfia, mientras el autor sospechoso continúa disparando contra los agentes, según ha informado el Departamento de Policía.

"El sospechoso continúa disparando. No os acerquéis a la zona", ha indicado el sargento de la Policía de Filadelfia Eric Gripp a través de su cuenta en la red social Twitter.

Suspect is still firing. STAY OUT OF THE AREA