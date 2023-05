Masacre en una escuela de Serbia: Al menos 9 muertos, la mayoría menores, por los disparos de un alumno

Al menos, nueve personas han muerto y hay varios heridos en un colegio de primaria en la capital de Serbia, Belgrado. Un alumno de 14 años ha sido detenido tras disparar contra sus compañeros y profesores sin que se sepan por el momento los motivos que le llevaron a cometer esta masacre.

Un testigo ha contado que este adolescente del colegio Vladislav Ribnikar, primero disparó a un profesor y luego siguió disparando de manera indiscriminada.

Ha matado a 8 menores y a un guardia de seguridad y ha causado heridas a 6 niños y a un profesor

El presunto autor del tiroteo, que habría utilizado un arma de fuego de su padre, ha sido detenido por la policía serbia que se lo ha llevado en un coche, según se puede ver en un vídeo difundido por medios locales.

