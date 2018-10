Un nuevo tiroteo en EE.UU. deja dos muertos

Al menos dos muertos en un tiroteo registrado este miércoles en un supermercado de la empresa Kroger en la localidad estadounidense de Jeffersontown, en el estado norteamericano de Kentucky, según han informado fuentes policiales a la cadena estadounidense, Fox News.

Breaking: Multiple victims reported following a shooting at a Kroger in Jeffersontown, Kentucky. pic.twitter.com/zcWVJAouHu