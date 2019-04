Al menos dos muertos y cuatro heridos por un nuevo tiroteo en una universidad de EE.UU.

Al menos dos personas han muertos y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas dos graves, este martes por un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte en la ciudad estadounidense de Charlotte, según han informado la cadena local WSCO-TV.

"Se han registrado disparos cerca de Kennedy Hall. Corre, escóndete, lucha. Mantente seguro de inmediato", ha advertido la universidad a través de su cuenta en la red social Twitter.

UNC Shooting:

- At least three people shot at University of North Carolina in Charlotte

- Suspected Shooter is in custody

- University is on lockdown

- Many students on campus during shooting due to a concert at the school