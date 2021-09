El 75% de los españoles echará de menos a Merkel

No solo los alemanes echarán de menos a la canciller Merkel, que después de cuatro legislaturas consecutivas abandonará el gobierno después de las elecciones de este domingo y cuando culmine el proceso de formación de gobierno. El 54% de los españoles tiene una imagen “muy positiva” de la canciller alemana, el 75% considera su gestión al frente del gobierno alemán como “positiva” y el 58% la percibe como la líder gubernamental más competente de los países de nuestro entorno, según estudio publicado por Appinio, una plataforma global de investigación de mercados con sede en Alemania y que se sirve de consultas a través de los dispositivos móviles, como el Smartphone, para llegar a estas conclusiones. Más de la mitad de los encuestados españoles, el 51%, muestran preocupación en relación al final de la era Merkel y al relevo al frente de la locomotora europea. Y 8 de cada 10 están seguros de que estas elecciones van a tener consecuencias significativas en la política europea.

Entre los españoles que viven en Alemania, unos 180.000 censados, pero que pueden superar fácilmente los 250.000 porque muchos prefieren no registrarse ante el consulado, parece predominar también el aprecio por la estabilidad que ha proporcionado a Alemania y a Europa la era Merkel. José Penedo, funcionario del Ministerio alemán de Interior y candidato de la lista “Unión 78” en las próximas elecciones al Consejo de Residentes Españoles de Berlín y Brandemburgo, destaca que “la valoración es positiva, solo hay que pensar cómo ha ido liderando crisis tras crisis, desde el Brexit a la crisis de la deuda, superando los problemas de inmigración y fronteras, en el ámbito social… Pienso que es difícil que el próximo canciller alemán pueda mantener ese nivel, gane quien gane”. “Mucho respeto”, dice por su parte Carlota, estudiante de tercer semestre de Derecho, “por cómo ha ido respondiendo a las crisis dentro de Alemania y por cómo se ha presentado al resto de países del mundo”. “Aunque Merkel pertenecía a un partido político concreto, era ella la que hacía la diferencia, no el partido”, añade. Penedo considera que “en Europa, en general, hay un problema de liderazgo político y en Alemania, concretamente, no veo ningún líder que pueda conseguir una mayoría, lo que deja el gobierno en manos de los acuerdos que puedan lograr unos y otros”. Carlota, con vistas al futuro, destaca que los principales retos a los que se enfrentará en próximo canciller, que “además por su puesto de terminar con la pandemia, hay todavía mucho que hacer ahí, la digitalización, porque Alemania lleva mucho retraso”.

Luis Alcázar, emprendedor y director ejecutivo de Sports Events Berlin, afirma que “no estoy seguro de que después de Merkel vaya a venir algo realmente bueno”. “No sé si llego a entender en profundidad la política alemana, pero creo que es evidente que ha hecho un buen trabajo y que ha dado mucho a Alemania”. Alcázar, en contacto con muchos otros españoles residentes en Berlín debido a su actividad profesional, considera que “la valoración general es positiva, lo que se ve un poco y se comenta es que los candidatos no le llegan a la suela de los zapatos porque ha puesto el listón muy alto”.

Entre los españoles encuestados por Appinio, el 55% preferiría una mujer al frente del gobierno y esa opinión aparece también reiteradamente entre los españoles residentes en Alemania. “Lamento mucho que el Partido Socialdemócrata haya elegido a Scholz como candidato, solo porque es una figura más manejable para la dirección del partido que Andrea Nahles, a la que quitaron esa posibilidad siendo mucho más competente", lamenta Sandra González, enfermera española que lleva ya tres años trabajando en Alemania, “tanto la CDU como el SPD presentan en la foto equipos partitarios, pero solo para la foto, la realidad es que siguen siendo partidos fundamentalmente masculinos y que solo Los Verdes se han tomado en serio la necesidad de dar una visión femenina a la política".

En la encuesta, que se cerró el pasado viernes, participan 4.000 personas de cuatro países europeos a través de una aplicación descargada en el teléfono que permite tener información sobre las respuestas en tiempo real. Los resultados muestran que los españoles valoramos a Merkel por encima de los franceses y los ingleses. Estos últimos ven la gestión de Merkel como “negativa” en un 45%.