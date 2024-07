Los desafíos a los que se ha enfrentado Joe Biden durante sus 4 años de mandato en Estados Unidos

Desde que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Donald Trump se enfrentasen el pasado 27 de junio en el primero de los dos debates antes de la reelección en noviembre a la que no se presentará Joe Biden, no han hecho más que aumentar las críticas hacia el primero. Biden no paró de titubear, tuvo algún que otro lapsus e incluso dejó algunas frases sin terminar. Todo ello ha hecho que se hayan disparado las alarmas sobre su estado de salud y que, finalmente, el actual presidente haya decidido no seguir "por el bien de su partido y del país".

De los 264 demócratas que forman parte del Congreso, 22 han manifestado que debería abandonar, mientras que otros tan solo se han mostrado preocupados. Y es que, desde que asumiese el cargo el pasado 20 de enero de 2021, son varios los asuntos que han marcado su política.

Política migratoria

El pasado 4 de junio Joe Biden emitió una orden ejecutiva para impedir a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, todo ello cuando haya un registro alto de cruces. Con ello pretendía disminuir la presión y abordar uno de los puntos principales de la legislatura. Pero esto viene de lejos, pues Donald Trump suspendió en 2018 la migración, que fue bloqueada en un tribunal federal.

Todo entraría en vigor cuando el promedio medio de siete días de cruces ilegales alcance los 2.500 en tan solo 24 horas. La frontera tan solo se abrirá cuando esta media disminuya, aunque habrá excepciones cuando se trate de menores que vengan solos, víctimas de tratas y de aquellos que utilizan esta excusa para conseguir una cita con un oficial para así conseguir asilo. Quienes incumplan esta medida tendrán prohibido entrar en el país durante cinco años.

Migrantes latinoamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas





Parece que esta política ha tenido resultados, al menos en junio. Poco más de 83.000 migrantes han cruzado la frontera frente a, por ejemplo, los casi 117.000 que lo hicieron en mayo.

Relaciones con China

Es bien sabido que las relaciones entre Estados Unidos y China son las más importantes en cuanto al panorama internacional. Para los estadounidenses, China es una potencia clave económica, política y militarmente. En abril de este mismo año los secretarios de ambos países se reunieron en Shanghái. Allí ambos destacaron la importancia de colaborar entre ellos.

El presidente de EEUU, Joe Biden (i), saluda a su homólogo de China, Xi Jinping, tras su encuentro en Filoli, al sur de San Francisco, Estados Unidos





Chen Jining considera estos encuentros como la base para fortalecer todo tipo de lazos, mientras que Blinken los calificó de obligación aunque las relaciones no sean las mejores actualmente. No se olvidó del ámbito educativo, pues Estados Unidos acoge a un gran número de estudiantes chinos. Parece que esta fue una respuesta a lo que China denunció a principios de año cuando consideró que algunos de ellos habían sido sometidos.

Guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó hace dos años, ha traído consigo una grave crisis humanitaria, política y de seguridad en Europa. Ante ello, el país liderado por Biden ha sido uno de los principales aliados de Ucrania, sino el que más, pues le ha ofrecido todo tipo de ayudas.

April 12, 2023: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el jardA?�­n sur de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 21 de diciembre de 2022. Zelensky estA?�? en Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos dirigirse al Congreso, su primer viaje al extranjero desde que Rusia invadiA





Y es que entre febrero de 2022 y diciembre de 2023, su gobierno envió más de 76.000 milllones de dólares en concepto de asistencia. Parte de este dinero ha servido para financiar las acciones militares, mantener una cierta seguridad y cubrir las necesidades humanitarias. Hace tan solo un mes, ambos firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos se compromete durante 10 años a continuar entrenando a sus fuerzas armadas, además de reiterar su apoyo.

Conflicto israelí-palestino

La guerra social y armada por el control de Palestina ha marcado la relación entre Estados Unidos e Israel en los últimos meses. Entre ellos es fundamental mantener el pacto de los envíos de armas, algo que Biden aseguró que no iba a cumplir.

Pero, ¿qué le hizo cambiar de idea? El hecho de que los israelíes tratasen de invadir Rafah. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo repitió en varias ocasiones y provocó la respuesta inmediata de Washington instándole a que no lo hiciera.

Palestinos en una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) bombardeada por el Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (archivo)





Aunque se conocen desde que eran jóvenes, su relación actual no es la mejor por los desacuerdos sobre temas relacionados con Palestina. Y eso que días después de que comenzase el conflicto, Biden viajase a Israel y le mostrase su apoyo. Hay una advertencia que parece haberlo cambiado todo: no repetir los errores después de los del 11 de septiembre.