Los cerdos alemanes presentan una querella ante el Constitucional

“Se acerca la Navidad y sobre la mesa volveremos a servir carne barata gracias a los criaderos industriales y a las masacres”, lamenta este lunes en Die Zeit el columnista Martin Klingst, pendiente de una sentencia del Constitucional alemán presentada por los cerdos de este país en demanda de sus derechos. No es que los cerdos hayan presentado la demanda “en persona”, sino que la asociación PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) se ha erigido en su portavoz y en noviembre presentó la demanda en su nombre, haciéndolo así constar en el folio correspondiente a “la acusación”. Los términos concretos de la demanda se refieren a la moratoria hasta 2021 del cumplimiento de la nueva normativa para prohibición de la castración de cerdos sin anestesia.

La castración masiva de los cerdos se lleva a cabo en los criaderos para evitar que el denominado “olor sexual”, un aroma similar al de orina, heces o sudor que puede surgir al cocinar o comer carne de porcino macho adulto. Tras ser prohibida en Suecia, Noruega y Suiza, el parlamento alemán prohibió la castración sin anestesia en 2013, pero autorizó un periodo de transición de cinco años para ayudar a los criadores a adaptarse a la nueva situación. Dicho plazo fue ampliado después hasta 2021 y es impugnado ahora por los cerdos, que reivindican su aplicación inmediata. La demanda alega la similitud genética de los cerdos y los humanos y defiende que los cerdos tienen derechos similares a los de las personas, llamando al Constitucional a evitar ese “trato cruel”.

“Entidades no humanas como compañías y asociaciones tienen una personalidad jurídica. ¿Por qué no la van a tener también los animales?", ha declarado este fin de semana la abogada Cornelia Ziehm, que asesora a PETA y que recuerda que, según la legislación alemana, los animales no pueden sufrir daños sin una explicación razonable, refiriéndose al párrafo 1a de la Ley de Bienestar Animal y a la Constitución, tras el añadido a su artículo 20 en 2002. "La castración de los cerditos , con o sin anestesia, es una clara violación de la ley y deja a los cerdos machos alemanes una única opción: querellarse ante la justicia para que se respeten sus derechos", concluye PETA en un comunicado.

Jens Buelte, profesor de derecho en la Universidad de Mannheim, duda que los jueces en Karlsruhe estén de acuerdo. "Los animales no tienen sus propios derechos en la legislación alemana", aclara, por lo que considera que la demanda de PETA tiene "escasas posibilidades de éxito más allá de la publicidad que logren dar al caso".